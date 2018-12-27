消息称富士康将于 2019 年在印度组装旗舰型号 iPhone Apple

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最新报道显示，旗舰型号 iPhone 将首次在印度制造，此举可能会将苹果在该市场的业务提升到一个新的水平。据路透社报道，苹果最早将于 2019 年通过富士康在印度组装高端 iPhone。

报道指出，富士康将在印度组装最昂贵的 iPhone X 系列机型。消息人士称，此举将把苹果在印度市场的业务提升到一个新的水平。

知情人士还表示，为苹果组装旗舰型号 iPhone 的富士康工厂位于泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）南部的斯里佩鲁姆布杜尔镇（Sriperumbudur town）。泰米尔纳德邦工业部长 M C Sampath 称，富士康将投资 250 亿印度卢比（约 3.56 亿美元）来扩建该工厂，这笔投资预计最多创造 2.5 万个就业岗位。

到目前为止，苹果在印度的智能手机市场仅占很小一部分份额，同时苹果在印度市场也只出售廉价版 iPhone。纬创（Wistron）目前在印度组装 iPhone SE 和 iPhone 6S 这样的廉价机型。路透社在报道中没有说明哪些 iPhone 型号将在印度生产，仅将其描述为“iPhone X 系列”，我们也不清楚当地制造的 iPhone 是否都会印度进行销售。