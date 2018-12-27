为什么云会成为 BAT、微软、亚马逊、谷歌等科技巨头乐此不疲的发力点？

12 月 24 日，腾讯云宣布印度二区正式对外开放服务。通过这一信息，腾讯强调了其云服务在南亚市场中又增添了一分实力。近年来，云服务已悄然成为了科技巨头们暗自较量的点。

据中国产业信息网的一组分析数据显示，预计 2020 年全球云服务市场规模将达 1435.3亿美元，国内云服务市场规模将达 1400亿元人民币。在物联网、大数据、人工智能、5G 加持的时代，云服务领域必将成为了竞争高地。除了腾讯云，已经有多家科技巨头开始竞争角逐、抢占市场，如阿里云、百度云、亚马逊 AWS、微软Azure，IBM 云、谷歌云等。此外，UCloud、华云、EasyStack 等新兴云服务创业公司也有“初生牛犊不怕虎”般的干劲。

有趣的是，除了这些互联网科技公司热衷于云服务。从传统大企业平安集团中孕育而生的的平安科技也在 2013 年推出了云服务——平安云，这为市场带来了对云服务价值的新思考。当然，最让人感兴趣的是，平安云与互联网公司的云服务是否有区别？在第二届平安集团SMART 科技大会上，平安科技 CTO 兼总架构师方国伟就这些问题与动点科技做了分享。

云就像“水和电”

“10年前，我觉得云很重要，整个 IT 会按照云的方式来提供，所以我就把工作重心转移到云方面。”方国伟开始讲诉他与云的故事。

毕业于清华大学计算机系的方国伟，很大部分职业生涯都“泡”在云领域。在加入平安之前，他曾是亚马逊 AWS 的首席技术顾问。在此之前，他是微软全球服务部云计算“卓越中心”的资深架构师。在加入微软之前，他是 IBM 中国有限公司软件部的资深软件工程师。方国伟是科班出身的资深“云”专家，他对云的看法不仅限于市场的角度，而且可以看到云对人类生活的更深价值。

“云就像我们身边的’水和电’。”这是方国伟经常提及的形象比喻。他认为云的意义是像水电一样提供基础设施服务。有的人喜欢将互联网或者数据喻为“水、电”，在科技生活中，我们似乎感受到每一种技术或者科技元素都在强烈的渗透于生活之中。那么，云这种看不见摸不着的技术，为什么会有“水和电”的意义呢？方国伟列举了三个最重要的原因：

第一是规模效应。“这是经济学，如果每家企业都自己做 IT 的话，规模是很小的。但如果有专门的第三方云服务商提供 IT 服务，规模会比较大。”他解释道。

第二，专业分工。“如果你自己构建 IT 设施的话，你要去找很多人做这个事情，要做整个网络、存储、数据中心。但对云厂商来讲，会有专业的、人力更充足的团队做这个事。”他表示，比如你自己开发一个 CRM 系统，需要找工程师部署服务器、网络等，结果和效率肯定比不上与大的第三方云厂商合作。

第三，云的自动化。“最终人类要提升做事效率，最重要的一点就是自动化，云上面很多东西就是可以用自动化来做的。”他介绍道，传统方式中，服务器要做开发、测试、伸展，还有比较长的采购流程，找管理人员部署、安装软件等等，现在在云服务中，只需要点几下鼠标，服务器马上就到了，用完了还可以归还。云服务器出问题时，服务商也可以快速处理。

为什么专注“难啃的骨头”

市场潜力巨大，并具有发展的深远意义，云服务自然而然地被各大企业囊括到战略规划中。如前文所述，云服务领域已经呈现百家争鸣的局面，而且目前云服务厂商之间的竞争更多的是体现在大公司之间。毕竟，就像 IDC 发布的 2017 年上半年中国公共云 IaaS 市场份额调研结果显示的那样，阿里云市场份额已经扩大至 47.6%。

“做云入门槛很低，但要做好很难。云不是一个商品，它里面有上百个商品叠加在一起，而且 7×24 小时要给客户提供服务的。”方国伟表示，支撑很多业务对于平台运营有很多挑战，这需要大量的资源和能力投入。所以目前，在云服务方面，大企业表现得更为强劲。

说起互联网公司对于云服务市场的角逐，方国伟表示“原因很简单”。他解释道，几十万亿的传统 IT 市场会慢慢萎缩会变小，云市场会从零开始慢慢长大，大家感受到里面有很多机遇。“当行业发生巨变的时候，往往是产生大公司的时候。如果这个行业没有变化，你抢破头也做不了特别大的业务，成为不了特别知名的公司。”方国伟说。

而这次正在来临的行业巨变机会，也是平安云想牢牢抓住的时代潮流。据方国伟介绍，平安云以技术预研加集团战略并结合客户实际需求，三维驱动产品创新，引领产品研发方向。其通过分析了客户连接、融合、加速、洞察等 4 大方向核心需求，打造了云计算的技术创新模式，并推出了物联网服务平台、多元云服务解决方案、PAFA-Cloud 微服务平台、数据云端处理分析体系四大云产品。

目前，其产品对内已覆盖 95% 以上的平安集团业务公司、支撑 80% 以上的业务系统投产，对外也积累了 500+ 企业客户。此外，值得一提的是，目前平安云重点聚焦金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市五大领域。

“聚焦”、“垂直”一般是很多创业公司的市场战略。作为平安家族的一员，平安云可谓是“家大业大”，为什么依旧强调聚焦几大领域？“没有聚焦，很多时候不容易有竞争优势。”方国伟回答道。他表示，平安云专注以行业属性层面，从业务角度切入。这五个业务方向的选择其实也是与平安集团战略之间的协同。“这五个行业也是市场挖掘不充分的行业，互联网行业很多已经云化，这个领域已经不是我们的菜。而金融、医疗包括智慧城市等云化比例很低。大量 IT 市场还是待开发的处女地。”他表示，一些较传统的领域如医疗、金融，虽然是“难啃的骨头”，但是其蕴涵的商业机会非常丰富。

当然，想拿下“难啃的骨头”，这对实力的要求也相当高。不过，回头看平安云所涉及的医疗、金融等领域都是平安集团所擅长的领域。“我们和其他互联网公司不太一样。就专注的这五个行业来说，我们的优势很明显。”方国伟说。他以金融为例说明，平安集团在金融领域有着非常丰富的实际业务能力。所以，平安云在与金融客户沟通时，可以讲同一种语言。

简单来说，平安云有金融背景，了解客户的实际痛点与需求，能够有效沟通。“帮客户解决业务问题，而不仅仅停留在给他们提供一个云主机，或者云存储。”他表示平安云可以端到端地帮助客户解决问题。

竞合是科技行业的常态

据悉，因为市场客户需求旺盛，目前平安云已经在国内建立了 9 个数据中心，此外还在新加坡建立一个站点。方国伟透露平安云业务在国内发展的同时，也一直在向国外扩展。

当企业业务出海，面向全球时，就会面临新的竞争环境。一方面是客户需求是否有变化，另一方面是全球化的竞争，像亚马逊 AWS 等在国内也许会“水土不服”，不过在国外市场可能会形成更大的竞争压力。这时候，产品质量过硬则会成为制胜关键之一。为了提供更好的解决方案，平安云也在和一些“竞争对手”合作。在此次科技大会上，平安科技宣布了与浪潮达成技术合作。

“竞合是科技行业的常态，有竞争，有合作，追求双赢。平安整体上是非常开放包容的。我们不强调站队，我们强调就是基于业务，帮助客户解决问题。”方国伟表示：“我们不做硬件，为什么要排斥浪潮呢？浪潮可以在硬件等方面更好地服务需求，我们双方都有意愿做的更好。”他认为，这是一个良性互补。

此外，谈及云服务市场的发展趋势，方国伟认为，最近几年，会是私有云和公有云齐头并进的阶段。“产品上面创新是无处不在，我们的创新方式是紧紧围绕客户需求。云是要 IT 产品，可能性非常多。AWS 上的产品肯定是成百上千个产品，非常全。”但是在海量产品中，客户却容易“晕”，不知道选择哪一款。针对这个问题，平安云的做法是围绕客户的需求，精选一个可以帮助客户解决问题的，让其使用起来比较简单的产品。

从业这么多年，方国伟对云未来的信心依旧坚定，他始终致力于能够满足客户需求，让客户真正用起来，从而推动整个云发展的步伐。