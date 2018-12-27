LinkedIn 创始人公开道歉，承认曾对虚假信息传播团体给予支持 新闻

据华盛顿邮报报道，面向商业人士的社交平台 LinkedIn（领英）联合创始人 Reid Hoffman 因向 American Engagement Technologies（AET）提供了 75 万美元资金，在周三发表道歉声明。AET 在 2017 年阿拉巴马州参议院竞选期间传播错误信息，影响了选举。

Hoffman 的声明也是他首次承认自己与竞选活动的关系，该活动采用类似俄罗斯特工在 2016 年总统大选期间部署的策略。Hoffman 同时表示支持联邦调查。

报道称，在阿拉巴马州的选举中，Hoffman 资助的团体利用 Facebook 和 Twitter 破坏了对共和党人 Roy Moore 的支持，并促使民主党人 Doug Jones 勉强赢得选举。

社交网络已经成为美国政治人物参与选举的一个重要宣传途径。据路透社报道，Facebook 曾确认有人发动新的政治影响攻势以误导其用户、并在 11 月美国国会期中选举前诱导选民意见不合。Facebook 表示，已删除 32 个网页和 Facebook 与 Instagram 的部分账户，作为回击外国势力干预美国选举的举措之一。

图片：Bloomberg