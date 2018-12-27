在阿里、腾讯的支持下，菲律宾支付应用获得增长

据 Nikkei Asian Review 报道，腾讯控股与美国私募股权公司 KKR、世界银行下属机构国际金融公司参与了菲律宾金融科技创业公司 Voyager Innovations 的首轮 2.15 亿美元融资。

在这轮融资中，腾讯、KKR 以及国际金融公司总计获得了逾 50% 的 Voyager 股份。Voyager 旗下拥有支付应用 PayMaya，Voyager 的这轮融资是菲律宾金融科技行业迄今为止的最大一轮融资。

报道称，菲律宾目前仍然高度依赖现金交易，不过科技投资者的影响力正在帮助该国的数字支付行业得到发展。

阿里巴巴的关联公司蚂蚁金服在去年收购了菲律宾金融科技公司 Globe Fintech Innovations 的 45% 股份，它是移动支付平台 GCash 的母公司，也是 PayMaya 的竞争对手。

报道称，GCash 在去年推出二维码支付功能后，取得了像支付宝一样的增长，Globe Fintech Innovations 表示，新的支付功能使 GCash 的交易量在过去 12 个月增长两倍，注册用户增加 1 倍至 1200 万人。

PayMaya 联席 COO Paolo Azzola 称，新投资者希望 PayMaya 在菲律宾成年人中的渗透率到 2022 年时达到 50%，也就是覆盖 4000 万用户。

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