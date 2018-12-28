米家叮零智能视频门锁评测：智能家庭生活的第一道关卡会是它吗？

如今不少家庭在装修时都考虑起了智能门锁作为居住安全的第一道防线，但他们忘记了一件事，就是对于每个家庭或者租客来说发生那些悲剧事件,通常都是因为不知道门外面的人是谁。这时候，一款智能可视门铃就显得非常重要了,本期就给大家推荐这款能够看清外面的米家生态链旗下的公司叮零出品的一款智能可视门铃。

首先来看用于监测门外情况的视频门铃部分——它包含了摄像头和门铃按键，摄像头部分分辨率 1280×720，拥有 4 颗红外灯，因此具有红外夜视功能，所以在夜晚当有在门口也可以随时监控可疑情况，而在遇到快递包裹放在家门时，也可以通过摄像头看到具体情况。

基于小米 AI 人脸识别技术，它还支持智能面孔识别，能够在出现后台主动标记记录为同一个人时迅速识别——比如情敌等…..然后通过手机通知推送给用户;通过定制的人体感应传感器，当门外 3 米处有人逗留时，摄像头会立即拍摄并通知用户。

值得一提的是，对于部分女性用户这款产品想得也十分周到——底部扬声器在方便与门外的人进行视频通话。同时针对一些可疑场景，叮零智能视频门铃还提供了变声对讲（SafeSound）功能，你也可以假装糙老爷们劝退讨厌的人。

再来看它的配套设备，门铃接收器侧面是音量按键、配对按键以及音效按键，分别对应音量调节、设备配对和音效选取功能。在单个门铃的情况下，最多能够支持和 4 个门铃接收器配对，门铃接收器的作用是充当室内提醒装置，当你正在厨房做饭，或正在家里打扫卫生，拿起手机打开 App 显然不是很容易听见门前的门铃声，也并不太方便拿出手机进行视频通话，因此门铃接收器可以很方便提醒你及时开门。

安装上，叮零智能视频门铃安装不需要复杂的走线，撕下背部双面胶，先将底座在门外视线开阔的地方粘贴好，随后将产品按正确方式卡在安装底座，过程中不用走线，如果你担心这样会不牢固，也可以通过螺丝固定的方式进行安装，为了防止意外发生，官方加入了门铃防拆报警功能，一旦有人试图拆卸就会拍摄并推送通知，如果你在设备上关联了云端账号，那么偷走门铃也无法使用和获得其中的视频数据。

供电和续航上，叮零智能视频门铃内部需要安装 4 节 5 号电池，按照官方数据，一天启动 10 次，每次录制 6 秒视频的情况下，产品可以使用 6 个月时间有不错的续航表现。实测发现可以放入四节干电池，但是在放入两节电池之后就开始工作。它采用智能低功耗方案实现超长续航，官方省电策略在于当门前异常触发门铃时，摄像头快速唤醒启动并拍摄视频，当无异常时快速进入低功耗模式，因此它大多数时间都处于休眠状态，只有在按下门铃或移动触发门铃时，门铃快速启动摄像机拍摄并完成视频上传后，又快速进入低功耗等待模式。而且它不支持插入SD卡，采用的是更加安全的免费视频云存储，安全更放心。

叮零智能视频门铃套件价格为 229 元，请注意这里说的是套件，当然你也可以单独购买门铃，单价为199元，并支持和小爱智能音箱进行配对使用，这款智能视频门铃最大的特色在于加入了小爱同学，用户提前在小爱音箱上进行设置，当有人按下门铃时，小爱可以播放提醒留言或者提醒外面有人敲门。199元的众筹价格在同类产品中具备了很高的性价比，非常符合小米生态链的定价规则，加上它和小米生态链其它产品的互联互通带来更多的可玩性，也进一步提升了它的实用性。这样一款门禁类产品或许算是年轻人的第一个门神，对此你会种草吗？