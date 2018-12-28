《堡垒之夜》助力 Epic Games 今年收获 30 亿美元巨额利润 新闻

今年大热的游戏《堡垒之夜》（Fortnite），其背后的公司 Epic Games，相信大家都比较熟悉了。对于 Epic Games 来说，2018 年是令人激动且“可怕”的一年。根据 TechCrunch 的报道，该公司在 2018 年获得了 30 亿美元的巨额利润。今年夏天有预测称，《堡垒之夜》今年的收入将达到 20 亿美元，但现在看来这个估计数字明显是过于保守了。

2018 年，Epic Games 的发展速度简直是到了令人难以置信的地步。该公司今年还发布了 iOS 版《堡垒之夜》，虽然目前还不清楚这 30 亿美元的利润中有多少来自游戏的 iOS 版本，但 Sensor Tower 的数据显示，iOS 用户群每天在游戏中花费的金额超过 100 万美元。

据推测，iOS 版《堡垒之夜》在 4 月至 11 月期间仅从苹果设备端就获得了大约 3.85 亿美元的收入，平均每月约为 4800 万美元。不过由于 Epic 没有让《堡垒之夜》登陆 Google Play Store，所以 Android 版的收入难以统计。

《堡垒之夜》并不是 Epic Games 的第一个明星产品。TechCrunch 的报道提到，该公司的代表作《战争机器》以 1200 万美元的开发预算获得了 1 亿美元的收入。当然，《堡垒之夜》已经将局势提升到了一个全新的高度，这在很大程度上归功于其跨平台的无缝游戏体验，在 PlayStation 4、Xbox One、Switch、PC、Mac、Android 和 iOS 平台你都能玩到它。