Instagram 测试用水平滚动呈现信息流 新闻

Instagram 拥有庞大的用户群体，这款社交媒体应用自然也成为了 Facebook 重要的广告收入来源，不过目前垂直滚动的浏览方式并不能完整展示所有广告内容，Facebook 似乎也在探索新的形式。据 The Verge 报道，Instagram 正在面向部分用户测试水平滚动浏览方式，或者说是类似横向翻页的浏览方式。

这对于提升广告和内容的曝光量来说自然是有好处的，但用户体验可能就变得糟糕了——以前你可以快速滑动信息流，以这样的方式可以快速浏览，并快速略过广告内容，新的浏览方式更像是 Tinder，你需要查看每一条信息，即便它是你不喜欢的广告。

报道称，Instagram 早在 10 月就已经对这项功能进行了测试，现在它还把这项功能推向更广泛的用户。

Instagram 负责人 Adam Mosseri 在 Twitter 上解释称，这项测试本来是一个小范围的测试，他们并没有打算在这么多的用户中进行测试。Facebook 的发言人也表示，由于一个错误导致部分用户看到信息流呈现的形式发生了变化，并表示会很快解决这一问题。

目前 Instagram 的信息流已经恢复正常。

Instagram 今年夏天宣布，其月活跃用户数已经突破 10 亿，成为 Facebook 旗下应用中第四个达到 10 亿月活跃用户的应用。