红魔电竞手机品牌战略升级，成为RNG电竞俱乐部全球战略合作伙伴

2018年12月28日消息，日前，努比亚品牌联合创始人，努比亚高级副总裁倪飞与RNG电子竞技俱乐部CMO李杰明在RNG电竞中心共同宣布，红魔电竞手机成为RNG电子竞技俱乐部全球战略合作伙伴，红魔品牌是业界首家全俱乐部战队合作的品牌方。同时带来了红魔Mars电竞手机RNG六周年纪念版，该机拥有包含Uzi、Ming、Mlxg、Letme、xiaohu、Karsa等一干电竞职业选手的亲笔签名，以纪念RNG电子竞技俱乐部成立6周年的高光时刻。

RNG电子竞技俱乐部作为世界顶级电竞俱乐部，拥有多个英雄联盟电竞赛事冠军荣誉，是电子竞技行业中最具影响力的俱乐部之一。努比亚红魔电竞手机与红魔Mars电竞手机相继斩获黑金娱乐硬件大奖、金机奖，牛耳奖等行业重量级奖项。

李杰明认为，此次RNG电子竞技俱乐部与红魔电竞手机的战略合作，对于推动中国游戏电竞行业发展具有重大且深远的意义。“Royal Never Give Up”，是电竞圈最知名的Slogan之一，也代表着RNG的竞技精神，与努比亚所坚持的“Be Yourself”的品牌理念相吻合。RNG电子竞技俱乐部将与红魔电竞手机一同将竞技精神在游戏电竞行业内发扬光大，共拓中国电竞市场。

倪飞，手机性能愈发强大，玩游戏、看直播解说，参与赛事竞技正在成为游戏电竞的生态链。RNG电子竞技俱乐部拥有强大实力和众多粉丝，努比亚希望借助与RNG电子竞技俱乐部长期且紧密的合作，实现对游戏人群的深度洞察，更加主动了解用户在游戏过程中的痛点与需求，在产品定义之初即针对性的进行设计与优化，在产品设计、产品性能、用户需求之间找到更好的平衡。以此为契机，红魔电竞手机十分乐于与RNG电子竞技俱乐部一起，共同推动中国手游电竞的普及，共拓细分市场。

此次红魔电竞手机成为RNG电子竞技俱乐部全球战略合作伙伴，标志着红魔电竞手机品牌战略升级的开始。中国电子竞技行业已经进入爆发期，2018年游戏电竞整体市场规模预计达到880亿。面对电竞行业爆发式增长，2019年红魔电竞手机将以全新的面貌、科技创新的产品形态持续对游戏电竞垂直细分领域进行深度探索，通过与RNG电子竞技俱乐部IP合作，实现资源全面升级和公众对红魔电竞手机品牌认知与产品口碑的双提升。

目前智能手机渗透率高、换机周期拉长。5G手机2019年试商用，到2020年才可能规模商用，预计2019年国内智能手机销量难见起色，大概率延续2018年的趋势，手机行业迎来最寒冷的冬天，努比亚凭借红魔电竞手机探索移动电竞细分市场不是为一个好策略。



12月28日上午12点京东商城，努比亚官网商城将开启红魔Mars电竞手机RNG六周年纪念版购买预约。