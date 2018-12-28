TicWatchPro 4G 版上手：双屏双模让苹果表玩家红了眼 智能硬件

出门问问于最近推出了自家最新的 TicWatchPro 4G 版智能手表，它既继承 TicWatch Pro 双屏和双模的优势，也加入了一号双终端功能，让手表可以在脱离手机的状态下，使用手机号码进行通话和联网，让手表实现完全独立使用，特别是支持了中国移动端的 eSIM 业务，让不少蜂窝苹果表玩家好不眼红。下面让我们一同来看关于这款产品的更多美图和细节：

外观性能

12.6 mm 的厚度，约 58.5g 的重量和之前的版本相比较也几乎没有太大改变，外观上彪悍硬朗的风格能很好得区别于其它同类产品，此外 TicWatch Pro 4G 加入了一块单色液晶屏充当了低功耗数字表盘，用于显示时间以及当前步数、心率，顺便充当交通卡。

值得一提的是，受益于单色液晶屏两种显示技术的加入，为用户提供了“智能模式”和“持久模式”两种使用方式。日常中度使用下，TicWatch Pro 4G 版的续航表现可以达到 5 天。持久模式下手表可显示日期、时间、电量、步数等基本信息，并提供 NFC 公交地铁刷卡功能，单击右下角功能键还可主动测量心率。当手表低电量时，将自动进入持久模式；使用者也可主动切换至持久模式。在持久模式（只开启这块低功耗数字表盘）状态下，它的续航时间能达到 30 天。这也就是我说它对于电子表用户的接受度是降低了门槛，主要是它兼顾了续航和实用性的考虑。

反面观察另有细致设计之处：比如表带部分有一些特殊，外层给人的感觉是牛皮，内层却是硅胶材质，其实 TicWatch Pro 4G 上的表带采用了 22mm 通用尺寸以便拥有多种选择。不过，1.4 英寸 AMOLED 屏幕分辨率 400×400，日常使用时观感略有色彩丰富度的瑕疵，显示效果对于看惯 OLED 屏幕的人来说需要一点“将就”。

总体外观上无论从手表本身还是智能体验来说，这款手表给人的感觉是科技和质感兼得的，也更好接纳了一些对电子表初涉人群（需要天天充电认为麻烦）的心里门槛。

系统层面上来看：TicWatch Pro 4G 本次在系统调整上给出了 Wear OS 系统更好的示范，在手表上尝试加入负一屏功能，类似如今手机上的负一屏，TicWatch Pro 4G 可以在手表上为你集中展示，也就是上文提及的「小问推荐」负一屏的卡片流，更多地去预判和猜测了解用户的诉求，推送诸如衣食住行、天气、资讯、日程、待办还有一些 IoT 联动的功能。

另据了解：今年五月推出的 TicWatch Pro 是首款搭载 Wear OS 系统的 TicWatch 系列智能手表，同时还提供了足够多的不同表盘体现个性。

亮点功能体验

我们来看开机体验的过程：从配对来说它十分简洁，逻辑上手都很友好。通过安卓和 iOS 系统配套软件 Wear OS app 扫描手机开机后跳出的识别二维码配对：



接下去就能看到软件和终端配对成功的提示：

和第一次打开 APP 同理，进入到 TicWatch 语音助手主界面时，也会相应唤醒调取权限的确认指令：





同时也会配合有新手教程降低使用者门槛。

在手势操作上，因为圆形的表盘设计，也创新性地为用户提供了四个不同方向的操作结果，方便之余也让人感慨到谁说电子手表没有按钮就得摸瞎呢？以上下左右四象为例为各位演示操作对应唤出的各自界面:

笔者始终对原型表盘本就有所偏爱，在自己用的手表上就特意下载了伪圆形的表面壁纸看着舒服，但不少应用却因为设计上的局限存在适配动力不足的问题，但相信因为有了Wear OS的标准规范之后，更多的厂商有意愿来加入自己的产品到搭配最新系统的这款终端上来。

小安助手初体验

值得一提的是这次 TicWatch 主打的语音助手功能，它的表现可以打几分呢？

从操作方式来说，这个语音助手有两种方式来被唤醒，其一是通过侧面实体按钮长按唤醒；其二可以在上述的左滑界面中找到类似 Siri 的 icon 点击唤出。在有限的场景和时间里，我们大致体验了一些如附近美食酒店，天气预报，最近安排，备忘录提醒，限行尾号，百科笑话，倒计时翻译，查询高铁票情况等丰富支援，不仅可以做到时点时用，作为一个助手也可谓“言听计从”，语音识别速度上也是零延迟。

本次 TicWatch Pro 4G 继承了 Wear OS by Google 的优良传统，简洁流畅，不仅支持日历、天气、秒表、闹钟这些最常见的传统功能，在本地化上功能也很丰富。根据官方表示，为了面向中国用户推出中国版平台，让用户直接在手表上体验本土化的语音助理引擎。Google 将国际版的语音助理 Google Assistant 在中国替换为“小安”这个新名称，也就是出门问问所开发的产品。中国版 Wear OS by Google 还内置了刚回归本国的 Google 翻译。

李志飞在一次接受采访时公开表示过去是语音交互为核心的软硬结合的产品，要做以 AI 为核心的软硬结合的广度搜索。接下来要把它深化，比如渠道更精细、产品体验做更好、成本做得更有竞争力，这是出门问问要走的未来，这些都不难从这样一款新产品身上看出——在可穿戴的设备上能够互相协同，像《HER》一样能够语音交互，Ticwatch这家公司潜力无限。价格上，TicWatch Pro 4G版售价1799元，12月1日通过出门问问官网、天猫、京东及全国各地线下小问之家现货发售，超长待机双面屏幕的时代里这样一款可穿戴智能产品能够赢得你的芳心吗？