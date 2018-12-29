消息称比特大陆打算砍掉挖矿业务 区块链

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裁员、CEO 卸任的传闻不断，比特大陆现在似乎又要开始应对新危机。Odaily 星球日报报道称，比特大陆已打算将挖矿业务全部砍掉，矿业人士表示，该公司“最多留下 10 人，去做一些轻资产运作。”如果消息属实，那就意味着这个曾带来 2.2 亿美元年收益的挖矿业务将离比特大陆而去。

据报道，一矿机经销商表示，“比特大陆正在把库存矿机拆了卖配件。”

日前，有接近比特大陆销售主管人士透露，比特大陆已委托蜂窝矿机、风腾矿业等销售二手蚂蚁 S9 矿机，这些矿机全部从比特大陆的矿场发出，“跟新机器一样，有 6 个月的保修期。” 目前，14T 、14.5T 的蚂蚁 S9 已经售罄，14T 以下型号的矿机还未清理完。

对此，比特大陆回应：“我们注意到近期针对我司的多起不实信息，我们不便逐一置评，请以我们公告的招股说明书为准；就不实信息，我们已收集证据并保留追究法律责任的权利。”

昨日有消息称吴忌寒和詹克团不久或将同时卸任比特大陆 CEO 的职位，接任者或为王姓人士。报道称该王姓人士原是圈外人，进入比特大陆已有一段时间。接近比特大陆的消息人士表示，“还没板上钉钉，目前处于过渡期。”比特大陆对此不予置评。

针对裁员消息，比特大陆此前回应称，“外界传闻不实，系比特大陆视业务发展情况，进行的年末正常人员调整，未来我们也一如既往欢迎各界人才的加盟。”

12 月 29 日 19:44 更新：原文加入比特大陆回应。

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