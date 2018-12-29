国家网信办关停 3469 个移动应用程序 新闻

网信办发布新闻稿称，近期展开了 app 乱象专项整治行动，关闭 3469 款不良 app。

网信办表示，已有 28 家应用商店、社交平台和云服务企业被约谈，对其履行主体责任不力、客观上为违法违规 app 提供接入通道、扩散渠道提出警告。

网信办表示，对于违法违规 app 始终保持 “零容忍” 态度，“下一步将加大监督执法力度，把日常管理与专项治理结合起来，会同有关部门强化环节管理，压实网络接入服务商、应用分发平台、社交平台的企业主体责任，切断违法违规 app 传播链条，把依法严管变成工作常态，把管理责任变成制度性安排，构建全环节、全链条规范管理的综合治理模式。”

在国外很多地区，Google Play 几乎占据垄断地位，它和苹果 App Store 一样，对应用开发者能够起到一定的约束力。

不过和苹果的处境不同，作为 Android 官方应用商店，Google Play 一直没有正式进入中国大陆市场，即便有用户会通过刷机等方式获取 Google Play 服务，但智能手机厂商和互联网公司开发的应用商店依然是大部分中国 Android 手机用户获取应用程序的主要途径。