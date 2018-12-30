QQ音乐、快手等 14 款 APP 存在过度收集用户信息的问题 新闻

据中国互联网协会官网报道， 12 月 29 日上午，在工业和信息化部信息通信管理局部署下，中国互联网协会在北京组织召开手机 APP 收集和使用用户个人信息情况专家评议会。来自有关政府管理部门、学术科研机构、法律服务机构、公众监督机构、电信用户委员会以及互联网企业的代表共 45 人参加了会议。

通过技术检测以及用户举报发现，QQ 音乐等 18 款 APP 疑似存在过度收集“短信”“通讯录”“位置”“录音”等用户敏感信息，万能看等 9 款APP 疑似存在未经用户同意收集使用用户个人信息。针对发现的问题，结合相关互联网企业的意见，与会专家进行了热烈讨论和评议。经过评议，专家一致认为各相关互联网企业在加强用户个人信息保护方面做出了积极努力，但仍然存在一些不规范的问题，14 款 APP 存在过度收集用户个人信息、未经用户同意收集使用用户个人信息等问题。

以下为 14 款 APP 名单：

芒果 TV、趣头条、图吧导航、金山词霸、宜搜小说、信用金卡、你我贷、猪宝钱包、美期分期、信用白条、安逸花、掌 e 贷、宜人贷等 13 款 APP 所属企业未到场参会，会议要求上述企业尽快与中国互联网协会联系，确认收集、使用用户个人信息方面存在的问题，下一步将进行专门约谈并通告。

与会专家强调，互联网企业在开展服务过程中，要严格遵守《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规和规章的规定，建立健全用户信息保护制度，收集和使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集和使用的目的、方式和范围，并经用户同意，同时不断积极优化 APP 功能，提高用户个人信息保护能力。

相关互联网企业一致表示，对于存在问题的 APP 要采取立即下架、优化升级等方式整改，同时，举一反三，全面排查企业在用户个人信息保护方面存在的风险点，完善内部管理和产品设计，进一步规范用户个人信息收集、使用和服务行为，保障用户合法权益。