三星坐不住了！廉价版Galaxy Home音箱计划在CES 2019上亮相 新闻

智能硬件

12月30消息，三星公司在今年8月份的 Galaxy Note9 发布会上，三展示出了一款智能音箱 Galaxy Home。遗憾的是，这款售价是349美元，承载三星硬钢苹果和亚马逊野心的产品，至今没有上市，而苹果HomePod 已经准备要推出支持中文的国行版了。

眼看对手越跑越远，三星坐不住了：先上一款入门级（廉价款）！

据SamMobile引用一位匿名消息来源称，三星还准备再推出一款智能音箱产品，这款开发型号为SM-V310的设备，据信会是一款廉价版Galaxy Home，可以与更便宜的智能音箱竞争。这款新品不会内置低音炮，麦克风的数量也会比现有的Galaxy Home要少，预计会在1月8日举行的CES 2019上亮相。

据悉，第二个Bixby扬声器的型号为SM-V310，而Galaxy Home的型号为SM-V510，这表明可能会有更多的Bixby智能扬声器。由此也可判断，三星应该是想学亚马逊和 Google一样走多定位覆盖的产品方案，通过推出不同价位的产品来吸引预算定位不同的用户，帮助三星铺开智能音箱产品的覆盖面。

这款设备是否能掀起对抗苹果和亚马逊的浪潮？当然现在谈这些还为时尚早，因为目前为止Galaxy Home 都没有开卖，先看看它的表现吧。