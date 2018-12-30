Uber 与德里地铁合作，实现最后一公里出行 新闻

12月30日消息，据新浪科技报道，Uber 与德里地铁公司（DMRC）合作，改善最后一公里的连接出行。作为合作的一部分，优步将在指定地铁站设置自动停靠站，为优步的乘客提供服务，让乘客在没有应用程序的情况下也能预定优步的行程。它还将在车站内选定的地点设置指示牌，并为司机合作伙伴指定一块区域，以帮助创建一个专门的接车区域。

德里地铁铁路公司（DMRC）董事总经理曼古·辛格（ManguSingh）表示，他们的议程是通过提供支线运输，并帮助乘客抵达最终目的地，从而实现交通无缝链接。“通过与优步（Uber）和Ola等出租车联合商的合作，我们期待着鼓励越来越多的人使用地铁，并为最后一公里的连接提供便利。”

这一伙伴关系的第一阶段最近开始，在新德里的Sikanderpur、Dwarkasecl-21和RajivChowk地铁站设立。到2019年上半年，优步将覆盖印度首都地区多达50个地铁站。

优步亚太区首席商务官甘南（MadhuKannan）表示：“在优步，我们一直相信，将公共交通基础设施与优步便捷可靠的出行方式相辅相成，可以让城市变得更便捷、更可持续。”通过使进出地铁站变得容易，我们可以减少停车的需要，并使首公里和最后一公里的连接更加无缝。