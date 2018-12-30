小米手机涨价？该公司印度负责人：不要相信假新闻

据腾讯科技援引外媒报道称，此前，有消息称，在印度关税上调后，小米在印度上调了红米 Note 6 Pro、红米 6A 智能手机和 Mi Air Purifier 2S 空气净化器的价格。小米印度负责人兼全球副总裁马努-库马尔-贾恩( Manu Kumar Jain )坚决否认了这些传闻，声称这些报道是假新闻。

“小米印度产品没有涨价！不要相信假新闻！”他在微博网站 Twitter 和社交网络 Facebook 上写道。此外，在帖子中，贾恩感谢了某个“竞争对手”给予小米的关注。贾恩在帖子中写道，“亲爱的竞争对手：感谢你对我们的关注！”据悉，目前，尚不清楚哪个手机品牌散布了小米产品涨价的谣言。

贾恩所说的假新闻是，小米红米 6A 智能手机 ( 2 GB+16 GB) 和( 2 GB+32 GB )的价格将上涨 600 卢比和 500 卢比。它们的新价格可能分别为 6599 卢比和 7499 卢比。红米 Note 6 Pro(4 GB+64 GB )和( 6 GB+64 GB )的价格将上涨 500 卢比和 300 卢比，这可能使这款手机的最终价格达到 1.4499 万卢比和 1.6299 万卢比。在 WhatsApp 和社交媒体平台上流传的所谓假新闻还称，小米的空气净化器 2S 应该会涨价500卢比，涨到 9499 卢比。新的价格将从 12 月 29 日起生效。