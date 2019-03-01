手机自诞生陪伴我们几十年以来，从没有屏幕的大哥大到黑白屏幕的小灵通跨越到大屏智能手机，手机厂家在一次次更新我们对于电子设备认知的同时也在一遍遍的掏空我们的腰包。现在，在全面屏、曲面屏手机还没有捂热的时候，三星、华为等厂商陆续推出了可以折叠屏幕的手机再次刷新了我们的三观。

一部好好的手机，怎么就说弯就弯了呢？我们跟数十位机不离身的人聊了聊他们对于可折叠手机的期待和吐槽。

“屏幕更大了吧”“就是把手机和 ipad 结合起来了”“双屏同时使用工作效率会高吧”提到可折叠手机将带来哪些改变时，大多数人这样讲道。因为目前很少人接触到可折叠手机，大家对于它的概念只能用想象。相对于对它的期待，更多人表示了担忧“折叠起来会不会太厚？”“经常弯折的手机屏幕寿命是不是不长？”“屏幕变大之后待机时间会不会缩短？”

以今日，引起热议的 HUAWEI Mate X 为例，其采用一整张高强度柔性 OLED 显示屏，兼具手机和平板两种形态, 合上后是 6.6 英寸大屏手机，展开后仅 5.4 毫米轻薄厚度，立马变为８英寸平板。

在其官方介绍中，HUAWEI Mate X 可以实现无损折叠、分屏互动、镜像影拍、持久续航等功能，此外 5G 手机也是其一大卖点。5G 这一概念大家都不陌生并翘首以待它的到来，除了它能够使我们上网速度更加快，比如15 秒下载一部电影之外，它还能会实现更多具象的功能，例如“无人驾驶”“远程医疗”“全息投影”等颇具未来感的功能。

即便可折叠手机能够带来与以往不同的使用体验，甚至带我们提前领略 5G 时代，但是它高达 1.75 万元的定价让人可望不可及。“它的定价超过了一部手机加一个平板的价钱，我不能接受”一位女孩说道。“作为华为尝试做的第一款可折叠手机，定价有点虚高也很正常。”也有人表示认可这样的定价。大部人表示不会花费这么高的价格去购买这样一款可折叠手机。“第一代产品往往都是炮灰。”一位小伙子总结道。

当前有不少业内人士质疑可折叠手机是伪需求，这其中也包括 OPPO 副总裁沈义人。OPPO 副总裁沈义人就在微博明确表示不看好：“我体验过折叠机的工程样机，我觉得折叠屏没有解决究竟能给用户带来交互上或者体验上的提升问题之前是没有特别大的价值的。”

不过从目前已经创新乏力、颓势明显的智能手机产业来说，可折叠手机可能是打破僵局的存在。对于当下的手机厂商来说，无论全面屏、挖孔屏，水滴屏、拍照手机都已经很难调动大规模的用户换机热情了，主流旗舰机种的屏幕占比普遍已在 80% 以上，90% 的屏占比也已经成为常态，直板手机的创新提升的空间以及操作体验均已经到了一定的天花板。可折叠手机是调动用户新鲜感与味蕾的一个更为炫酷的新概念。

相对直板手机，可折叠手机的吸引力在于它的未来感，它的折叠形态拯救了用户对视觉上的审美疲态，同时也迎合了对翻盖手机有偏好需求的用户群体。但它如果在可玩性与娱乐创新层面上不足以支撑用户的冲动消费与持续性的沉浸式需求，它不会是一款具备持久性刚需性的产品。

所以，未来就要看三星与华为等厂商是否能让大众接受这种产品并且快速普及，抓住用户的使用痛点，用实力和价格的诚意来打动消费者吧。