如同《战斗天使》中的充满神秘感的最后一座天空之城撒冷，谷歌母公司Alphabet旗下负责智慧城市的部门Sidewalk Labs 也是一个超级神秘的设计团队，他们建立的目的是研究未来城市和城市生活会是什么样子的呢？透过近日最新泄露的效果图和计划，让我们得以一窥近年来最受期待的智慧城市计划之一，以下是目前公开的计划中最令人惊讶的几个细节：

Sidewalk Labs计划的城市建设运用了世界上非常先进的科技，但他们仍希望让人们联想森林而非混凝土材料，作为一种建筑材料，木材正在成为一种时尚，据Sidewalk Labs称，多伦多的一家公司可以提供这种材料。



维护一座建筑是一件相当困难的事情，维护一座城市更是难上加难，尤其是一座必须适应从互联网线路到城市基础设施的各种技术不断演变的城市。从建筑上讲，这座城市的所有建筑都将是模块化的，想象一下你见过的最大的乐高积木。这包括建筑中的预制横梁，以及在需要时可以轻松更换的六角形人行道。

这座城市将会配备太阳能、地热、光纤插头以及面向所有人的无线5G网络。此外，它还将具备智能的限速系统，该系统能够感知车辆的存在，因而可帮助缓解交通状况。透过一个“智能废物使用者界面”，该社区可转移垃圾堆填区80%的废物，实现肥料堆制和循环再造。据该公司称，所有的这些基础设施所生成的所有数据都将被剔除掉身份信息向公众开放，尽管数据是否真的可以匿名化还存在争议，去年，该项目的两名隐私顾问离职。

Sidewalk Labs希望建立一个地下隧道网络来处理所有“最后一公里”服务的物流运输，而不是让街道上充斥着垃圾车和送货司机，这包括创造机器人来收拣和管理垃圾和货物的运输。据我们所知，这些隧道也会覆盖未来的披萨外卖。



谷歌表示，Sidewalk Labs想要创造未来的智慧城市仍在试验中，根据所泄露的信息，谷歌建议将多伦多东部350英亩未被使用的滨水区全部开发成为它的扩展创新区的一部分，2017年，该公司达成协议，将在多伦多建设它的首个“城市”：在该市的滨水区开发的一个名为Quayside的新社区。如果得到许可，这座超级智慧的迷你城市将在五六年之内建成。