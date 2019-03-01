三星决心重返“中国战场” 高定价策略会否重蹈苹果覆辙？

继在美国旧金山发布Galaxy S10系列（包括S10 5G版本）手机，以及折叠屏Galaxy Fold后，2月28日晚间，三星在中国浙江乌镇对上述产品又进行了针对中国市场的发布。在会上，三星电子大中华区总裁权桂贤多次强调了三星将带着创新科技和产品归来，重返（中国）战场。“此刻我思绪万千，因为我完全理解那些热爱三星的朋友们，包括三星的粉丝、合作伙伴及消费者长久以来的担忧。在此，我想告诉大家，我们已做足准备，将用创新与产品重返战场。”权桂贤说道。

屋漏偏逢连夜雨 法拉第未来遭遇11起新诉讼

腾讯科技讯 3月1日消息，据外媒报道，自从2018年10月首次宣布大幅裁员和减薪以来，电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future）又遭遇了新的挑战：供应商和承包商对该公司提起了11起新的诉讼，而且几乎所有案件此前都没有被报道过。这些公司总共要求法拉第未来支付近8000万美元的欠款、赔偿金和相关费用补偿。

ofo悄悄试水折扣商城：金币+现金换购商品

上个月开始，陆续有还没退押金的用户发现，ofo App端服务的栏目里出现了一个新的选项，名为“折扣商城”。所有还没有退押金的用户都可以选择将押金“升级”为金币。例如99元押金升级为150个金币，而199元押金则会升级为300个金币。金币可以用于商城消费，1金币=1元。用这些金币，就可以以一定的折扣价格在商城里买东西。于此同时，“升级”后的用户还可以永久性免押金骑车。

亚马逊云服务负责人 ：过去十年 AWS云服务已经降价70次

腾讯科技讯 据外媒报道，亚马逊AWS云服务部门的首席执行官安迪-贾西(Andy Jassy)说，降低向客户提供的各种公共云工具的价格是非常简单的，但是要做到能够承受低价竞争则相对难很多。随着亚马逊在公共云市场上与阿里巴巴、谷歌和微软等大型科技公司展开竞争，定价是这场战斗的重要环节。将存储和工作负载迁移到云端的公司通常会将其运营支出的很大一部分花费在基础设施上。

百度回应百科外链指向不良站点：已删除，全面排查并集中处理

2月28日，针对公众号“新闻实验室”称百度搜索部分中小学和幼儿园，百度百科第三方参考资料会被导向色情网站一事，百度回应称，已经紧急删除了该词条中被不法分子利用的参考资料网页，开发团队即刻全面排查以该域名为参考资料的所有词条，并进行相应处理。

“新闻实验室”的文章称，其测试了几十家小学的关键词，这些学校的参考资料都会指向色情网站。作者方可成分析称，参考资料中的广州上学网此前是一个真实的学校信息汇集网站，后来关闭了，域名被不法分子利用，跳转至色情网站。百度在回应中称，开发团队会持续针对所有词条的参考资料中网页的URL重定向问题进行全面排查，并集中处理。为了避免此类问题再次发生，百度百科将增加词条参考资料的检查频次，并丰富检查维度。