近日，音频内容初创公司 Luminary 宣布获得了近 1 亿美元的投资，并推出基于会员费的商业模式。该公司希望这将推动该媒体进入一个新的增长阶段。

Luminary 的联合创始人兼 CEO Matt Sacks 在接受采访时表示：“我们希望成为音频内容的代名词，就像 Netflix 已经成为网络视频的代名词一样。”Luminary 的 APP（定于6月之前发布）将专注于会员模式。每月收取 8 美元，用户就可以体验 Luminary 的无广告产品。

对于创作者来说，Luminary 提供了大量的预付款担保，来保证独家发行作品的权利，并有望鼓励更大的创造力和更高的生产价值。如果演出者的节目达到了一定的播放门槛，演出者也将获得奖金。

光耀的客户端将不会完全放弃广告。它还将提供一个免费区域，听众可以播放 60 万个广告支持的非独家音频节目。

风险投资公司 New Enterprise Associates 的合伙人 Liza Landsman 表示：“ Sacks 找到了一种聪明、可持续的方式来推动这项业务向前发展，即为听众提供更好的发现机会，让创作者专注于创造尽可能高质量的内容，并不再担心广告的销售。”值得一提的是，New Enterprise Associates 也是 Luminary 的投资方。