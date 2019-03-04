微软在 2018 年确认会在未来基于 Chromium 推出新版 Edge 浏览器，抛弃目前正在使用的 EdgeHTML。

微软已经从 2018 年 10 月开始为 Chromium 贡献代码来改善后者的使用体验，比如允许基于 Chromium 的浏览器中视频字幕可以跟随 Windows 10 系统设置改变字体等。据 Windows Latest 报道，微软最近还提交了新的代码，来改善 Chromium 在某些情况下视频质量变差的问题。

有 Chromium 贡献者称，某些情况下，在 Windows 设备上以低分辨率模式（140p）播放 YouTube 视频，当鼠标光标移开时，视频质量会大大降低。按照微软工程师的建议，这名贡献者提交了相关信息，并且可能会在未来的版本中被推送到 Chrome 浏览器。

目前 Edge 浏览器正在使用的 EdgeHTML 是由微软发开发的排版引擎，是 IE 浏览器使用的 Trident 的一个分支，EdgeHTML 移除所有旧版 Internet Explorer 遗留下来的代码。

Chromium 是 Google 为发展自家浏览器 Google Chrome 推出的计划。业界对于微软放弃 EdgeHTML 转而使用 Chromium 的做法也是褒贬不一。对用户来说，使用 Chromium 引擎，Edge 将获得更快的开发速度，用户也能使用更丰富的扩展。不过 Mozilla 首席执行长 Chris Beard 认为，微软的做法会让 Google 对微软的线上活动拥有更多控制权，并表示让 Google 变强大，可能会让浏览器市场垄断问题再次发生。