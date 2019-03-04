据参考消息网报道，京东与奢侈品时尚技术平台 Farfetch Limited 2月28日宣布深化双方战略合作。

香港《大公报》3 月 1 日报道，根据协议，京东的奢侈品电商平台 Toplife 将合并到 Farfetch 中国。此外，Farfetch 将获得京东 APP 的一级入口，通过 Farfetch 覆盖超过 1000 个奢侈品品牌商和精品店伙伴的网络，供用户选购。

此外，据参考消息网报道，Farfetch 是一家创立于 2007 年的奢侈品时尚技术平台，定位为购物网站，用户来自 190 个国家，所销售的产品来自50 多个国家的品牌店铺、买手店和综合性零售商店。

美国载人版“龙”飞船与国际空间站顺利对接

据新华社报道，美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船 3 月 2 日首次试飞，在经过 20 多个小时飞行后，于 3 日凌晨与国际空间站顺利对接。

美国航天局的直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间 3 日 5 时 51 分与国际空间站自动对接。此前货运“龙”飞船与国际空间站的对接方式是通过空间站的宇航员操作机械臂抓住飞船进行对接，而此次载人版“龙”飞船实现了与空间站自动对接。按计划，载人版“龙”飞船将在国际空间站停留 5 天，于 8 日脱离空间站，将一些重要科学样本带回地球。

按照美国航天局的计划，本次试飞成功后，载人“龙”飞船将于今年7月进行首次载人飞行，将2名美国宇航员送往国际空间站。