京东奢侈品平台Toplife并入英国Farfetch
据参考消息网报道，京东与奢侈品时尚技术平台 Farfetch Limited 2月28日宣布深化双方战略合作。
香港《大公报》3 月 1 日报道，根据协议，京东的奢侈品电商平台 Toplife 将合并到 Farfetch 中国。此外，Farfetch 将获得京东 APP 的一级入口，通过 Farfetch 覆盖超过 1000 个奢侈品品牌商和精品店伙伴的网络，供用户选购。
此外，据参考消息网报道，Farfetch 是一家创立于 2007 年的奢侈品时尚技术平台，定位为购物网站，用户来自 190 个国家，所销售的产品来自50 多个国家的品牌店铺、买手店和综合性零售商店。
美国载人版“龙”飞船与国际空间站顺利对接
据新华社报道，美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船 3 月 2 日首次试飞，在经过 20 多个小时飞行后，于 3 日凌晨与国际空间站顺利对接。
美国航天局的直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间 3 日 5 时 51 分与国际空间站自动对接。此前货运“龙”飞船与国际空间站的对接方式是通过空间站的宇航员操作机械臂抓住飞船进行对接，而此次载人版“龙”飞船实现了与空间站自动对接。按计划，载人版“龙”飞船将在国际空间站停留 5 天，于 8 日脱离空间站，将一些重要科学样本带回地球。
按照美国航天局的计划，本次试飞成功后，载人“龙”飞船将于今年7月进行首次载人飞行，将2名美国宇航员送往国际空间站。
消息称：苹果准备折叠iPhone，三星将成其折叠屏供应商
据硅谷分析师援引韩国媒体的报道称，三星已经将最新折叠屏显示器的样品给苹果送测。苹果打算在 2020 年推出可折叠屏 iPhone。
报道中提到，三星向苹果送样的折叠屏是 7.2 英寸，比 Galaxy Fold 小了 0.1 英寸，依然是外翻式设计。为了说服苹果能够采购自家的折叠屏，三星特意拿产能说事，预计明年折叠屏产能供货在千万级别（三星折叠屏今年产能约 240 万块）。
据韩媒报道表示，苹果对折叠屏兴趣一直非常的大，在 Galaxy Fold 推出前，就已经在跟三星商讨推折叠屏供应问题，而他们还找过 LG 和京东方，不过目前最能匹配还是三星，产能上是最大的保证。
AI框架大牛贾扬清离职Facebook，加盟阿里硅谷研究院
据量子位报道，AI 框架大牛贾扬清离开 Facebook，加盟阿里硅谷研究院，任职 VP。
贾扬是 Caffe 作者、TensorFlow 核心作者之一，参与打造了全球最流行的开源深度学习框架，之前在 Facebook 任职 AI 架构总监。
2013 年，其加入 Google，参与 TensorFlow 的打造，致力于前沿的深度学习研究和工程，参与了 ImgeNet2014 比赛、移动端深度学习、Google 下一代 AI 平台 TensorFlow 开发、基于深度学习的产品开发和产品咨询等。2016 年 2 月，贾扬清离职 Google 加盟 Facebook，在 LeCun 麾下任研究科学家，主打前沿 AI 研究和平台开发。贾扬清打造的深度学习框架 Caffe，也成为 Facebook 重点部署框架之一。
特斯拉将于3月14日发布Model Y
据新浪科技报道，日前，特斯拉宣布，将于 3 月 14 日在洛杉矶发布 Model Y SUV。这款新的电动车是特斯拉 2003 年创办以来推出的第 5 款汽车。
据悉，Model Y 将于 Model 3 共享75%的零配件，后者是特斯拉目前价格最低廉的车型。马斯克还表示，Model Y 的尺寸大约比 Model 3 大 10%，价格也贵 10%，续航里程略短于 Mode 3。Model Y 不会采用 Model X 的“鹰翼门”设计。
特斯拉将在内华达州的超级工厂生产 Model Y，这款汽车预计将于 2020 年量产。特斯拉还准备在上海的超级工厂内生产 Model Y。