近日，Moka（智能化招聘管理系统）完成了由高瓴资本领投，GGV 纪源资本、金沙江创投、襄禾资本跟投的 B 轮融资，此轮融资额合计为 1.8亿人民币，义柏资本担任本次融资的独家财务顾问。此次融资将主要用于人才引进、产品创新、业务拓展。

Moka是一家致力于通过完整的招聘生态体系解决方案帮助客户提高招聘能效的企业，成立于2015年。其产品是一款新生代的 SaaS 智能化招聘管理产品，包含三大核心模块：聚合招聘渠道，统一管理招聘流程，提升各节点转化率，促进协同；积累企业人才库，全网监控持续激活；全方位数据统计，提供招聘洞见，全面帮助企业提升招聘竞争力。

截止至 2018 年底，Moka 已服务超过 500 家付费企业客户，包括小米、搜狗、欢聚时代、汉堡王、金拱门、赫基国际集团、森马、Arm china、首创股份、太平洋保险等知名企业，目前在行业口碑上，也整体高于行业平均水平。据不完全统计，Moka 招聘管理系统可以为企业招聘降低 40% 的时间成本，减少 32% 的招聘支出，提高 51% 的招聘速度，有效提升企业雇主品牌。

简历解析能力既是招聘管理系统的基础能力，也是“智能化”的核心能力。目前，Moka 的简历智能解析技术，在数据覆盖范围与精准度上实现了优于同行业解析水平 10% 的提升。在此基础上，Moka 可以应用于“简历标准化”、“简历查重”、“智能人岗匹配”、“人才库推荐”等功能，实现简历库资源的盘活，进而缩短招聘周期、节省招聘支出等效果。