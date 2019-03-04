一个创业者依旧沉迷于 AI 技术的“高大上”，而忽略了双脚落地，结果会怎样？

显然，如果人工智能技术只是在天上飞，而不落地到实际应用中，一切都是伪命题。近年来，AI 市场异常火爆，许多新生的AI技术、应用公司如雨后春雨般出现，大家都雄心壮志地准备改变这个世界。但据 Gartner 和信通院联合编制的 2018 世界人工智能产业发展蓝皮书表示，AI 仍处于早期采用阶段，仅有 4% 的被调研企业已经投资并部署了AI 技术。怎样才能让 AI 真正的应用起来？宇观科技认为要从业务层面去思考人工智能产品的设计，而不是自己拍脑袋想做什么做什么。

宇观科技由来自丰田、富士通、索尼等企业的人才团队创立于 2017 年。其专注于计算机视觉、智能图像分析处理、生物识别技术的研究和开发，是从事平安城市、智慧社区、智能交通、大数据分析的研发与销售，并提供整体解决方案的创新型科技公司。

据宇观科技的总经理王洪刚介绍，该公司自主研发了相关的物体识别、面部识别和手势识别等技术为产业赋能。其利用了 G face骨点五角算法以及 NAG face 跨年龄算法。该算法可以不受年龄跨度、图片像素的影响，能够自适应光线、表情以及拍摄角度的变化，根据图像局部信息便能进行有效识别的核心功能，极大的提升并完善行业内的人脸识别技术。

此外，宇观科技的产品主要分为两大类：一是基于人脸识别的应用场景，如 “身证通”人证合一核查系统、动态人脸识别迎宾机等，另一种则是物体识别，如其在在无人零售领域开发了完整的视频监督解决方案。此方案可以解决办公室货架，无人销售柜，无人便利店，大型超市快速结算通道的货损问题，用 AI 技术为客户赋能。

尽管，王洪刚在采访中一直在强调“落地”和“创造价值”。但是他透露，公司成立之初，也曾走过弯路。“我们一起也总是希望技术做得非常牛，但是后来产品在落地的时候，我们发现客户并不是要你的技术多牛，而是希望能够解决问题。”他说。经历过这些实践与思考，宇观科技将自己定位为，做先进技术与传统产业之间的衔接层。“比如说 BAT、科大讯飞等在某一技术领域很强的公司，他们高大上的技术与真正的用户之间，实际上是有一个断层的。“他补充解释道。

所以，宇观科技和市面上大多数 AI 赋能的企业有着差异化。“大部分公司都是视觉识别或语音技术提供方案提供商，他们围绕着某一项技术，整合周边。而我们是围绕着技术与业务之间的断带去做填补。”王洪刚表示，基于这样的逻辑，宇观科技不止自己研发视觉识别技术，也会考虑加入其他优秀的技术力量。

而提到 AI 技术的落地关键因素，王洪刚认为实用性很重要。他认为 AI 有层出不穷的细分技术，如何让不同的技术兼融到一个平台中，并且快速落地使用则是关键。“如果围绕一项技术去打造一种产品的话，短时间内是比较容易满足一类客户，快速制造出市场价值，但是无法打造出具有普世性和包容性的架构。”他以一个场景为例，如一辆智能汽车有百度提供的底层技术，还有硬件厂家提供的前端的摄像头等硬件智能终端。这两项技术需要更好地连接起来。

此外，他还表示，现在很多产业的客户在进行 AI 升级的时候，他们并不了解很多具体的信息，如不知道用什么技术来解决，不知道用哪一家技术适合，不知道你的业务逻辑跟实践怎样去快速的结合。这个中间存在一个真空状态。而这些促进 AI 落地的领域都是宇观科技的目标市场，其可以为客户提供一整套的解决方案和平台，如其在无人零售方面，研发了软硬件一体的自动贩卖机解决方案。据王洪刚透露，该项项目目前处于小批量生产阶段。

目前，宇观科技尚未融资。对于未来，王洪刚表示有信心：“我们是在找，AI 从天上到地下的路径，这是必要的。”他说。