3月5日下午，多家媒体曝出消息称，原云南红塔集团有限公司和玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司董事长、褚橙创始人褚时健已于今日中午去世，享年91岁。

褚时健的经历堪称“传奇”：50岁后到云南红塔集团，带领后者成为烟草行业标杆，被称为“烟草大王”；逾70岁高龄后，保外就医的他，在哀牢山种橙子，并成就了今天最知名的品牌“褚橙”，被称为“励志橙”。

而在国内企业大佬中，褚时健也有着众多“粉丝”，王石就将其奉为偶像。今日下午，新东方创始人俞敏洪也在微博发文称，“您是中国所有企业家学习的榜样……您用您的一生诠释了什么叫真正的企业家精神……”。

1963年，褚时健被发放到西双版纳的曼蚌糖厂(后为戛洒糖厂)——一个连年亏损，发不起职工工资，每年都需要靠财政补贴才能勉强维持运营的工厂。只用了一年时间，褚时健让红糖厂转亏为盈。

1979年，成绩突出的褚时健被调往卷烟厂，褚时健的烟草人生也由此开启。恰逢上世纪80年代中，国际烟草行业开始技术换代，国家烟草总局将西南地区引进一套先进技术的指标给了贵州，但贵州没要（谁要拿下就要准备两千多万美金），后来这个指标就给了云南。褚时健听说，当即便和副厂长一起坐车前往昆明。他们将全厂抵押给银行，最终引进了新设备。80年代中期玉溪烟厂由此在全国崛起，一代“烟草大王”也就此诞生。

玉溪是褚时健的高光时刻。1999年1月9日，71岁的褚时健因经济问题被处无期徒刑、剥夺政治权利终身。2001年5月15日，因为严重的糖尿病获批保外就医，回到家中居住养病，并且活动限制在老家一带。

2002年，保外就医后，74岁的褚时健与妻子在玉溪市新平县哀牢山承包荒山开始种橙开始第二次创业。2004年获假释；后减刑为有期徒刑17年，2008年，减刑至有期徒刑12年。最终减为12年，2011年刑满释放。

2012年11月，85岁的褚时健种植的“褚橙”通过电商开始售卖，褚橙品质优良，常被销售一空。褚时健成为“中国橙王”。 2012年，是褚时健种橙的近第十个年头。褚橙就是褚时健人生中最后的生意。耄耋之年的褚时健上山种橙子，还用上了电商等新手段，一时间成为励志人物的代表。

2003年，被褚时健影响过的企业家王石去看这位自己无比尊敬的人。“73（实际75）岁的老人，经历过那么多坎坷，精神却那么好。”王石在拜访褚时健的时候说道。