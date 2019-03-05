花38万克隆你的爱犬，准备好了吗？

“果冻”已经快三个月大了，喜欢咬东西，对生人毫无畏惧感，且表现欲极强。这只克隆犬二代的基因来自明星狗“果汁”，在此之前，“果汁”已成功克隆出了另外一只体细胞克隆犬“小果汁”。

“果冻”从克隆出来到接下来的四个月的时间里，都要和它的代孕妈妈比格犬一起度过，经过三个月左右的健康看护和疫苗注射完成后便可交付给宠物主人。目前，国内这样一只克隆狗的市场价为38万。

在北京昌平科技园区，已经有20多只像“果冻”这样的克隆犬诞生在北京希诺谷科技有限公司。近日，动点科技实地探访了这家公司。

从实验室迈向商业化

动物克隆并不是一件新鲜事，早在1996年，世界上第一只克隆动物雌性绵羊多利就诞生在美国，很快，包括老鼠、牛、猪、兔子等克隆动物相继被科学家创造出来。

相比其他的哺乳动物，克隆狗的技术更加复杂和棘手。比如，犬的生殖生理与其它哺乳动物存在较大差异，发情鉴定较为困难；犬排卵后卵母细胞尚未成熟，需要在输卵管成熟，造成卵母细胞的获取难度较大；犬卵母细胞质量较差，对外界条件变化的刺激较为敏感，造成细胞或胚胎体外进行显微操作时容易死亡等。直到2005年，世界上第一只成功的克隆狗史努比（Snuppy）诞生在韩国的一间实验室，被认为是“克隆狗的革命性突破”。

“我们给每一只实验犬都做了编号，第一只成功的克隆犬编号是217号，前面的200多次实验都是摸索的过程。”希诺谷科研团队负责人告诉动点科技，从2016年3月正式开始克隆犬实验到2017年5月，我国首例体细胞克隆犬“龙龙”在这里诞生。

据科研团队介绍，动物克隆首先需要从需要克隆的犬身上取出一小块皮肤组织，建立体细胞，与此同时，需要将代孕的母体卵细胞去核，再将犬体细胞融入母犬细胞内构建克隆胚胎，最后再将克隆胚胎移植入代孕的母犬体内。一般代孕的都是实验专用的比格犬。

动点科技在保育室看到了三只待交付的克隆狗，与科研人员所设想的不同的是，来这儿克隆的狗并不是什么名贵的纯正血统犬种，而是以京巴、串串等居多，如“果汁”就是由调良宠物学校的何军校长所收养的流浪狗，因为具有超凡的学习能力和表演天赋，宠主希望能用克隆的方式留下这些优良的基因。

2018年，希诺谷交付了第一只自主技术的商业克隆犬“小乖乖”，这标志着中国克隆狗技术开始了走向市场，面向普通的宠物主人。

据希诺谷生物科技有限公司副总赵建平介绍，除了已经商业化的宠物克隆服务，公司还在处于研发阶段的服务包括了基因编辑、基因检测和基因保存。“通过模拟出同样有基因缺陷的动物，可以模拟出人类的发病症状，以此为研究模型进行药物开发，更贴近人的临床症状和治疗效果。这个技术也很快商业化了。”

生命的延续还是清零

由于多次取卵和代孕造成的身心伤害，代孕犬的生命质量曾经收到一些动物保护组织的质疑。

保育室里躺着6到7只实验犬比格犬，动点科技观察到，这些比格犬大多神情疲惫，有的被用来当作代孕妈妈，有的则是被用来当作基因编辑疾病模型犬－动脉粥样硬化疾病模型。

希诺谷科研团队告诉动点科技，一只比格犬代孕妈妈每年有两次受孕机会，从受孕到母乳喂养，这些比格犬的前半生大部分时间都要在一间小小的房间度过。“它们挺可怜的。”负责喂养的工作人员说道，“一般在代孕5-6年后就可将这些代孕犬以寄养的方式放在爱狗人士家中。”

尽管克隆出来的宠物可以在外形上达到高度相似，但却不再拥有曾经和宠主独一无二的情感记忆。就像主持人王自健在社交网络上举例说道，“你16岁时养狗的方式，和你30岁养狗的方式不同，必然会导致狗狗的性格和其他行为习惯也不同。可以说除了样貌一样，其他全都不同了，那有什么意义呢？”

赵建平并不这样认为，它告诉动点科技，来希诺谷克隆的宠主以女性为主，她们最初也担心克隆出的狗不像以前的，但是真的克隆出来以后，之前的顾虑都将打消。

接下来的一到两年时间里，希诺谷计划从现有的20只克隆宠物单量发展到一年300单，“资本市场很看好我们，即将进行第三轮融资，主要用于扩大科研团队规模和科技成果的转化。”赵建平告诉动点科技。

最近的一条关于宠物克隆的消息是，上海一位女士利用分期消费克隆了一条去世的爱犬。微博上看到这样的评论：“某种意义上来说，克隆不是延续而是清零，是两个生命的重新开始，它回归到无知小时候，你沧桑如你。你们的初次见面，彼此打量，慢慢熟悉。对你来说是1+，对它来说是新生。如果外外被克隆，克隆外可能会遭遇一样的先天发育不良。皮肤，真菌，后腿关节，各种困扰。最后是否也会死于同种病因，不得而知。”

一个无法回避的问题是，一只带有先天遗传疾病的小狗在很大概率上将也会克隆出一只疾病的克隆狗，如果希望克隆狗健康完损则先需要进行基因编辑技术，再进行体细胞克隆。“这样下来花费太高了，有客户咨询过，但最终因为价位太高而放弃了。”赵建平说道。