区块链行业的白皮书满天飞，但是真正两条腿着陆的却屈指可数。

“白皮书有很多，但是能变成真正的业务场景是很难的。”润链科技的 CEO 周博说。炒币、割韭菜、暴涨暴跌这些词语都成了区块链行业发展的过去式，现在，更多的人都在思考区块链对于实际、现实科技生活的意义。所以，润链科技决定不做技术狂热粉，转而强调实际业务的拓展。

成立于2019年的润链科技是区块链行业非常新鲜的血液，专注于利用区块链技术解决金融中的痛点。据悉，现行产业链条中存在的三角债频生，债务确认困难导致融资资金难以到位以及企业利润逐级降低等问题，促使润链科技专注资产间的相互转化和支付创新，致力于用金融科技助力中小企业贸易融资。

据周博介绍，润链科技的核心产品是利用区块链 Fabric 架构中的超级账本在各个节点上建立生态账本，通过账本中的数字资产钱包利用 UTXO 模式实现企业间的支付结算，围绕如钢铁、农业等产业链做上下游支付。简单来说，润链科技旨在提供一种创新、便捷的企业支付方式。

周博向动点科技具体介绍了市场所存在的痛点： 商票或者银票在进行支付时只能按照合同金额进行开票，由于基于核心企业的票据面额较大且不可拆分，导致上下游企业之间无法直接用汇票支付。由于核心企业在整个链条的强势地位，应收账款确认较难，导致上下游企业无法通过保理等产品获得资金，导致支付不畅，进而形成各种三角债。此外，如一级供应商拿了 100 万，他如果要付给五个人，每个人 20 万，就需要票据拆分。票据拆分的成本也很高，按照 0.5% 的开票费估算来算的话，一个每年 100 亿支付规模的核心企业来说每年要支付给银行 5000 万的费用。

“他们需要一种可以自由流动且保证信任度的一种新型工具。”周博认为，如果采用“支付凭证”类电子资产的支付方式，每年核心企业可以节约大量金融成本。另外建立以核心企业为中心的支付体系，核心企业可以在交易过程中获取上下游企业支付产生的支付手续费。

因此，润链科技给出了相关的解决方案，首先是依据企业自身信用或者真实贸易行为，发行具有等额欠款的电子凭证；然后，电子凭证在以该核心企业为中心的产业链条内流转。该凭证可以拆分也可以合并，并且支持到期兑付及提前兑付。周博以一个场景为例做了更详细的说明：

采购商 A 向供货商 B 购买 100 吨钢，此时 A 形成应付账款需要向 B 支付 1000 万。A 在平台中选择该应付账款通过自身信用开出金额 1000 万，期限 90 天的电子权证支付给 B，此时 A 向 B 的应付账款已支付完成；

B 欠 C 400 万，欠 D 600 万，其则可将收到的电子权证在平台上支付 C 400 万，D 600 万，B 欠 C 和 D 的应付已支付完成；

C 因急需资金，将未到期的 400 万电子凭证向 A 提前兑付，A 收到请求后，扣除未到期支付手续费后将剩余资金划转至 C 账户。90 天后货币到期，平台将 D 的电子权证数量发送至 A，A 将等价的资金划转至 D 的账户。

尽管现在许多科技公司都在强调技术”非常牛“，并以之为核心竞争力，但周博却坦然相告：”我们主要是以业务拓展和运营为主，关于产品研发运维包括升级改造，我更偏向外包的形式。”他觉得目前并不是技术不够，而是技术与实际应用没有很好的衔接。

所以，在商业模式方面，润链科技主要也是基于产品的服务和运营来进行收费。“我们生成电子凭证后，凭证在整个产业链流通过程中，每一次发生转移，我们就会收益相应的费用。”周博说，他表示，相比传统的流通方式，基于区块链的方案花费要少得多。

值得一提的是，润链科技目前已经获得了来自中信双创的种子轮融资。