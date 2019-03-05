欢聚时代宣布完成对 BIGO 全资收购

中国在线直播平台 YY 运营公司欢聚时代宣布已经完成对东南亚直播平台 BIGO 的全资收购。

交易中，欢聚时代收购 BIGO 剩余 68.3% 的所有已发行和在外流通的由其他股东持有的股份，总交易额约 14.5 亿美元，其中还包括了欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌持有的 BIGO 股份。

苹果 CEO 库克过度干预原创节目制作，导致内容延期

据纽约邮报报道，苹果公司高管正在过度干预公司的原创节目制作工作。

有内容制作方表示，与苹果合作难度非常大，并且苹果“缺乏透明性、明确性”，公司高管对节目制作的干预过多，甚至影响了节目制作的进度。

报道称，苹果的流媒体服务今年年底将只能推出少数几个节目。苹果 CEO Tim Cook 插手多个节目的制作过程。有制作方表示，为平衡剧情与全家观赏的适宜度，库克曾对制作方表示“你们（在设计剧情时）不要太刻薄”。

Facebook 可通过两步认证用的手机号查找对应帐号

有用户反馈称，Facebook 将用户的电话号码与 Facebook 帐号关联，通过一个电话号码，任何人都可以找到对应的 Facebook 帐号。

Facebook 目前支持两步认证功能，用户需要提供手机号码以确保帐号安全，但有用户发现，用于两步认证的电话号码被 Facebook 默认设定为允许所有人根据号码查找对应用户的帐号信息。

Facebook 目前已经允许用户取消这样的关联。

为了对抗 Netflix，AT&T 宣布重组华纳传媒

据路透社报道，美国电信运营商 AT&T 将重组华纳传媒业务，这一消息来自周一发给员工的邮件。

目前该公司正在与 Netflix 和迪士尼展开竞争，后两者都有各自的视频流媒体服务。这次重组，预计将导致一轮大规模裁员和削减成本措施。

高通诉苹果侵犯三项专利

据路透社报道，高通在圣迭戈联邦法院对苹果公司提起诉讼，指控苹果侵犯高通三项专利，要求赔偿至少数千万美元。

法院将在下个月对当苹果 2017 年初提出的一起反垄断案件进行审理，可能会给高通商业模式的基础带来威胁。