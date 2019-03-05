3月5日消息，微博日前发布2018年第四季度及全年财报。截至2018年底，微博月活跃用户达4.62亿，连续3年保持同比7000万及以上用户净增长。微博商业化继续保持稳步增长态势，年度营收提升至114.4亿，广告营收也达到了百亿规模，年度净利润同比增长54%，第四季度净利润再次超过华尔街分析师的平均预期。

微博CEO王高飞表示，2019年会继续投入于平台的多维度发展，强化社交内容生态体系，赋能内容创作者，同时争取获得更多的线上广告份额并拓展更多的可变现机会。

月活跃用户净增7000万

2018年，微博围绕社交媒体的定位不断优化产品功能，包括升级话题产品、打通话题和热搜、完善热点内容站外分享体验等，同时继续深入与手机厂商、台网、头部APP等的合作，网络效应不断增强。

因此，在激烈的竞争形势下，微博依然连续3年保持同比7000万及以上活跃用户净增长。CNNIC最新数据也显示，2018年底微博的使用率达到42.3%，较2017年上升1.4个百分点。

过半垂直领域月阅读量破百亿

2018年微博覆盖的垂直领域进一步扩大到60个，其中32个领域的单月阅读量超过100亿，新增旅行、母婴、汽车等9个领域。第四季度，微博头部作者的日均生产量和月阅读量同比保持两位数的增长。与微博合作的内容机构超过2600家，有效提升了微博布局垂直领域的规模和效率。

与此同时，微博持续加大对内容作者的商业赋能，新增了广告共享、内容导购、V+会员等多元的变现方式。2018年，微博赋能内容作者的收入规模较2017年增长超过30%。其中电商变现在多个领域实现突破，包括母婴、美食、动漫等实现了规模化成长，这三个领域在微博上实现100万以上年交易额的头部用户规模较2017年增长超过50%。微博方面表示将鼓励更多的内容创作者寻找适合自身的变现工具，并继续提供更多的变现方式。

年度营收超过百亿

2018年，微博的商业化规模再上新台阶，年度营收达到114.4亿元，同比保持了48%的增长。微博广告营收也增至99.87亿元，增长率达49%。

活跃用户规模的稳定增长，以及在社交传播中的独特优势，给微博带来了区别于其他流量平台的独特营销价值。过去几年，品牌客户逐渐增加针对社交平台上的营销预算，2018年，微博品牌广告收入同比增长77%，TOP100品牌客户营销预算的年对年增长达到两位数。

中信证券在研究报告中指出，微博对于品牌客户而言依然是社交媒体投放渠道中的首选之一，其超4亿的用户基数、粉丝经济的属性和话题传播裂变效应是其他流量平台、媒体无法完全提供的。