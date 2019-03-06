“校长”被架空清空股票走了，员工统一只赔偿半个月工资。

3月6日消息，寒冬之下，互联网裁员、倒闭潮还在陆续上演。今日有爆料称，熊猫直播将在本月申请破产，本月18日熊猫直播就将关闭服务器，员工统一只赔偿半个月工资。此外，作为创始人的和大股东的王思聪及其高管团队被架空，王思聪早已清空手中的股票。

截至发稿，除公司CTO黄欢在其个人微博中回应称不是18号关闭服务器外，熊猫直播未对传言作出正面回应。

爆料：熊猫直播本月申请破产，员工只赔偿半月工资

网传的一张截图显示，熊猫直播COO张菊元的助理在熊猫直播的员工群“潘达踢威”中表示，已经帮员工安排了包括头条、花椒、映客在内的多家公司的用人需求。而还有传言称，本月18日熊猫直播就将关闭服务器，其大股东王思聪早已清空手中的股票。在职场社交平台上，有爆料称，员工统一赔偿为半个月工资。

此后不断有消息传出，微博用户“直播点吧”接到爆料还显示，目前熊猫直播公司所有福利全部取消、居住证也停办；金华分公司全体解散，客服周一已全体离职，只剩下审核，将于15号全部离职。金华分公司微信群中通知显示，“公司融资确实出现问题，上海/北京总公司可能进行破产清算”，金华分公司则已经开始员工解约流程；此外，虎牙直播开始在熊猫直播群招人…该用户还透露，“除此之外还有一些工会私信我说欠他们好多钱，今天下午又有人去公司讨债了……”

这已不是熊猫直播第一次传出此类负面消息。早在去年，熊猫直播就被多次传出拖欠合作工会、主播费用，对此，在去年10月张菊元公开回应称，熊猫直播资金链和现金流确实存在问题，但拖欠费用的事，只是与个别合作方间资金交付过程有些流程和细节问题，公司将在半年内宣布盈利。

当时张菊还表示，将在今年Q1发布融资消息，届时熊猫直播估值将超过2017年5月融资时的50亿元。同时，熊猫直播还将在2018年年底将启动上市，香港、美国的上市地都在考虑范围。

但现在看来，这些承诺均已成为泡影。

员工：“王思聪系”遭股东360的高管架空

与此同时，熊猫直播的高层也出现变动。有内部人士爆料称，来自股东360的高管在该公司内部屡屡对其他高管进行排挤，包括王思聪自己带来的高管，都已边缘化。据爆料透露，去年虎牙直播收购熊猫直播的协议即将达成，虎牙要求换高层，来自股东360的高管层拒绝，导致交易流产。

而腾讯《一线》报道今日报道称，早期加入熊猫直播担任副总裁的庄明浩已经离开该公司很久了。

直播寒冬，裁员、倒闭潮来袭

熊猫并不是第一家遭遇直播寒冬的公司。此前，斗鱼直播也曾深陷裁员风波，被裁员的分公司注册主体为斗鱼（香港）有限公司，人员多数Base深圳，主业务为海外业务拓展，有一支完整的产品、技术、运营团队，波及范围约为70人。深圳团队员工在没有收到任何邮件通知情况下，被口头通知裁员。

此外，拥有6000万用户的网易薄荷也在去年宣布12月全面关停网易薄荷的运营，12月31日全面停止运营，关闭服务器。另一家主打“直播+电商”的直播平台“土豆泥”，也在同一时间宣布关停。更早之前宣布关停的全民直播也深陷欠薪风波，办公地点人去楼空。

据艾媒咨询相关报告显示，直播行业的用户规模增速持续放缓，预计到2019年，增速将下降至10.2%，市场已经趋于饱和。