据彭博社报道，三星电子目前正在研发两款新的可折叠智能手机，追随其Galaxy Fold的步伐，试图在新的手机细分市场抢占先机。

据知情人士透露，这家韩国制造商正在开发一种类似于华为的Mate X，可以将手机向外折叠起来。在2019年世界通信大会上，三星就宣布，计划在4月份发布的售价为1980美元的GalaxyFold可以像笔记本电脑一样向内折叠。

三星预计今年将至少生产100万部可折叠手机，这家全球性手机制造商正试图吸引那些已经习惯渐进式升级、并被中国制造商低价智能手机吸引的消费者。虽然现在判断市场对柔性屏幕智能手机的需求还为时过早，但三星和其他竞争对手都渴望在这个4,950亿美元的行业中获得相对于苹果公司的优势，特别是在销售降温的情况下。1月份根据小米高管在新浪微博发布的一段视频显示，小米公司也正在研发一款双折叠手机。但苹果尚未宣布任何类似产品的计划。

除此之外，三星还生产存储芯片和电视，自己生产可折叠显示器，并向苹果等竞争对手提供技术。据Strategy Analytics的数据显示，三星去年的出货量为2.913亿部，华为为2.058亿部。Counterpoint的预测数据指出，三星旗舰产品Galaxy S10在上市第一年的销量可能会超过4,000万部。

三星花了8年时间开发Galaxy Fold，并与谷歌合作，使Android操作系统适应可折叠屏幕。三星执行副总裁上个月在公司网站上说，该公司还设想未来的智能手机具有可滚动和可伸缩的显示屏。