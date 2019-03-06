子弹短信团队解散

3 月 5 日下午，聊天宝（原名：子弹短信）团队宣布就地解散，原来大约两百人的团队，“只保留二三十人”，或将回流到锤子科技。

据一位接近聊天宝的人士透露，该团队“最初的小几十人”来源于锤子科技，而后随着外部资金注入以及业务扩张，巅峰时曾一度发展到近200人，其中除了部分锤子员工的后续补给之外，大多数为社招人员，“今天被解散的人中，也包括了从锤子过来的。”关于后续补偿，有内部员工向36氪表示，“说是有补偿的，但现在（公司）没钱。”

Uber 无人车撞死行人案被判不承担刑事责任

3月6日，美国检察官周二表示，在2018年3月亚利桑那州坦佩发生的无人驾驶汽车事故中，Uber不承担刑事责任。在这起事故中，Uber的一辆无人驾驶汽车撞死了一名行人。

亚瓦帕伊郡检察官在公开信中表示，“没有依据”判决Uber需要承担刑事责任。然而，当时在车上负责安全的司机拉斐尔·巴斯克斯（Rafael Vasquez）的行为应该由坦佩警方进一步调查。警方去年表示，巴斯克斯在事故发生前一直在用手机看视频，而这起事故“完全可以避免”。Uber的发言人拒绝对这封公开信做出回应。

苹果悄然收购家居安全初创公司的专利组合

3月6日，据财富杂志报道，苹果已经悄然收购了一家家居安全初创公司的专利组合，其中包括3项灯塔人工智能专利，以及3项与拍摄视频和监控安全环境相关的专利。

苹果显然是在2018年末购买了这些专利和专利申请，但直到最近美国专利商标局更新了它们的所有权信息，才披露了这笔交易。

苹果屏幕供应商康宁称正在研发可折叠玻璃

3月6日，目前为苹果和许多其他智能手机制造商提供Gorilla glass（“大猩猩”玻璃）的玻璃制造商康宁（Corning），正在研发一种可弯曲的Gorilla glass，预计将在两年年内投入使用。

2017年，苹果表示将向康宁投资2亿美元，以“支持康宁的研发、资本设备需求和最先进的玻璃加工”。苹果申请的专利表明，该公司已经在调查这个领域，而去年发布的一份报告称，苹果最早可能在2020年发布一款可折叠设备。

光线传媒拟 4 亿元参股华晟领飞

3月6日，光线传媒发布公告称，公司拟4.13亿元受让控股股东光线控股持有的华晟领飞6.46%份额。

华晟领飞重点投资于互联网高科技（TMT)、新媒体产业、与文化传媒相关的产业、电商等大消费行业、医疗健康行业。截至目前，已投资二十余个项目，如美团点评、三六零、乐信、京东数科、找钢网等，其中已有多个项目成功上市。