印象笔记在Mac/Windows/iOS端同步推出了免费的内置模板功能，旨在丰富产品应用场景的同时，降低用户使用门槛。首批上线了41个实用模板，涵盖”工作效率”、”生活出行”、”团队协作”、”学生必备”和”Get Things Done”（GTD）”5个类别，帮助用户高效应对工作、生活中的各类信息整理需求，与用户一起进步。

操作便捷是内置模板功能的关键。下载了最新版印象笔记app的用户，在新建笔记且未输入任何内容时，可在正文首行找到”模板”入口，点击后即可进入模板库，一键选取并生成当前场景下适用的模板。使用模板编辑笔记时，用户可灵活增减单元格、自定义单元格颜色及模板内的文字内容，也可以根据提示撤销已选用的模板。

高效实用是内置模板功能的亮点。首批上线的内置模板，兼顾了工作和生活中的多种场景需求，其中不乏一些颇具知名度的经典模板。例如适用于记录课堂内容或阅读笔记的”康奈尔笔记模板”。该模板将一页内容划分为”线索”、”笔记”、”总结”三个板块，用户可以依次在”笔记”板块按照个人习惯记笔记，在”线索”板块归纳笔记核心内容，最后提取整篇笔记精髓，完成”总结”板块。在”康奈尔笔记模板”的引导下，用户能够将所学知识记录并简化，便于日后的背诵、思考和复习，在多次实践中养成科学高效的学习方法。

对于一些人来说，比”知识管理”更难的是”生活管理”。因此，印象笔记也为用户提供了 “生活出行”系列模板。以”行李打包清单模板”为例，模板按阶段划分为”出行前准备”、”出行前一天”、”出行前一刻”，帮助用户快速有序地完成行李打包，告别丢三落四的坏习惯。

此次新加入的内置模板功能，沿用了印象笔记新的主题配色，凸显出清晰明快的视觉效果，模板本身的简易实用性，也为用户增添了记笔记的效率和乐趣。此功能的上线，展现出印象笔记在笔记形式和场景方面的多元化探索。据悉，支持用户自定义上传的”我的模板”功能也即将上线。未来，印象笔记将持续深挖用户需求，丰富模板库内容和形式，在产品体验中与用户增进沟通交流。

即日起，在印象笔记官方网站（ https://www.yinxiang.com/download/）下载最新版印象笔记app，即可体验内置模板功能。