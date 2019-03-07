马化腾：对于新生事物切忌一刀切

3月6日，据中国经营网报道，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在全国两会小组讨论时表示，“希望政策对新生事物不要过早贴标签，只从自己管理角度出发，不出事就行。”马化腾称：“过去滴滴出事导致十部委入驻，现在还没有完全解决。对于新生事物遇到的一些问题，要想怎么解决问题，但是切忌一刀切。”

“新业态实际上是跨部门的，如果按照简单的一个部门管理，会造成不是很全面的处置。比如从交通部角度看，给网约车的司机，不是专职司机而是兼职司机发牌照，是不是以后出了问题都归他们负责任，这也是很大的挑战。”马化腾说。

微信将上线“好物圈”功能

据快科技报道，微信近期将之前的“购物单”功能进化为“好物圈”功能，集订单管理、收藏夹、商品推荐于一体，可为朋友推荐值得购买的好物品。

2019年1月初，微信搜索应用部产品经理蒲昭昭在微信公开课Pro上官宣了这一功能：“购物单是一个通过人和社交网络进行信息分发的新工具，微信小程序有各种各样的服务和商品信息，购物单就是帮助用户对信息进行统一的管理和沟通，并且依靠用户行为检验这些信息的真实性及质量。”

香港版支付宝AlipayHK用户数已超过200万

3月6日，据DoNews消息，支付宝方面公布数据显示，香港版支付宝AlipayHK用户数已经超过200万，线下商家接入数超5万。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示，“香港是支付宝走向全球的重要市场。我们会一如既往地全力支持AlipayHK的发展，把最好的产品、技术带来香港，持续为用户和商户提供独特价值。未来，支付宝也会把全球各地的电子钱包带来香港，带给香港商家更多的生意。”

周鸿祎阐释企业家精神：信念、坚韧和创新

网易科技消息，在全国政协十三届二次会议记者会上，全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎向大家阐述了什么是真正的企业家精神，其中第一个关键词就是“信念”，第二个关键词是“坚韧”，第三个关键词是“创新”。

周鸿祎认为，没有信念的企业家，可能他今年可以炒房子，明年可以炒股票，后年可能炒炒比特币，但这不是最终能够给中国经济带来推动的企业家精神。生意人到处找风口，企业家则是通过自己的产品、服务能力改变世界，虽然最终的结果企业家也会挣到钱，但二者有本质的区别。

《Hello Kitty》将拍英语电影

6日，据1905电影网报道，新线影业将把凯蒂猫的故事拍成一部英语片，除了Hello Kitty，片中还可能会出现美乐蒂、双子星、布丁狗、肉桂狗、懒蛋蛋等其他三丽鸥人气角色。三丽鸥社长辻信太郎表示，“非常高兴能够将Hello Kitty等代表着友情的三丽鸥角色好莱坞电影化，希望能够通过这部电影将友情散布到全世界”。

Hello Kitty诞生于1974年，最早于1975年开始投入商品制作，1976年开始了海外销售。除了在日本本国的剧场版电影，1978年也曾由美国播出系列TV动画。