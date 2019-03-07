任天堂今天宣布推出两款 Nintendo Switch 游戏机专用的 VR 套装《Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit》。

新推出的“VR Kit”属于 Nintendo Labo 系列，主要材料当然也采用瓦楞纸，拼好的 VR 眼镜 Toy-Con 外观和 Google Cardboard 十分相似，只是不能像普通 VR 头显设备一样戴在头上。玩家将瓦楞纸做成的 Toy-Con 组装好后，需要把它举在眼前，并使用 Joy-Con 控制画面。

VR Kit 拥有多种玩法，最基础的当然就是把基础的 Toy-Con 套在游戏机上，以掌机模式握持使用，此外还能以不同的 Toy-Con 体验更多玩法。

VR Kit 提供两套版本，基础版本不含税售价 3980 日元（约 239 元人民币），除类似一般头显的 Toy-Con，只额外提供一组 Toy-Con；完整版 VR Kit 不含税售价 7980 日元（约 479 元人民币），除类似一般头显的 Toy-Con，还额外提供 5 组 Toy-Con。两套版本都包含《Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit》游戏卡带，4 月 12 日开始发售。

图片：任天堂