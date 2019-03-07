北京时间2019年3月7日，有“海外版小红书”之称的触宝公布了截至2018年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。受惠于内容系列产品的显著增长，触宝四季度净收入同比增长147%达4705万美元，2018全年净收入同比增长259%至1.34亿美元；四季度及全年经调整的净利润分别为489万美元和1275万美元。此外，四季度毛利率进一步升至92.6%，去年同期则为73.3%。

触宝于2008年8月在上海成立，是一家高速发展的国际化移动互联网公司。通过以用户为中心和以数据及技术为驱动的策略，该公司发布了多款产品以满足移动互联网用户不断变化的内容需求，吸引了全球用户。目前，触宝专注于运动健身、生活时尚、健康、短视频和娱乐等5个垂直领域，开发了多款快速增长的内容系列产品，这些产品通过信息流为用户提供其感兴趣的内容。

据悉，触宝2018年四季度及全年的业绩增长主要来自于内容系列产品的快速增长。据财报数据显示，2018年12月，触宝内容系列产品的DAU（日均活跃用户数）为1690万，同比增长483%。DAU的扩张直接提升了内容系列产品所带来的收入，2018第四季度来自内容系列产品的收入占总收入的比例进一步提升到近70%。这样的成绩，基于触宝的全方位体系化作战以及在用户体验及内容方面的重视。

以Cherry为例，在增加了社区讨论和短视频推荐等个性化内容后，公司团队及时针对产品界面主色调由深色到浅色调的改变，提升了阅读舒适度，从而使用户的内容阅读时长翻倍，目前Cherry的综合女性社区正在不断壮大。

在未来营收方面，触宝广告平台负责人表示：“触宝计划将广告平台建设为一个具有生态功能的商业闭环，将变现的上下游囊括其中自我造血，这也将帮助触宝未来的广告营收突破天花板，商业模式将更加成熟，拥有更多的想象空间。”