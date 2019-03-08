动点科技最新获悉：米兔推出了一款全新的积木类玩具—米兔轨道积木声光火车套装，米兔轨道积木声光火车套装，在米兔轨道积木电动火车套装一代基础上再次打磨，设计了2大感应场景、增加10种欢快音乐和4种灯光效果，为宝宝的轨道城市增添更多智能玩法。

米兔轨道积木声光火车套装中含有一辆神奇感应小火车，小火车一按即走，“嘟嘟”，它翻过高山、穿过森林，鸣笛穿过漆黑的隧道，温暖的灯光照亮黑暗的路。车尾设置磁力连接点，可连接更多磁力小车，让成长多一些创意。可与两大场景互动，并发出多种声光效果。多种场景道具，创造出沉浸式的体验。第一大场景是红色房子站台，站台前埋藏神秘感应点，小火车经过时会自动停下，随机播放不同的欢快音乐。呜呜”小火车再次出发，带着小朋友去探索更奇妙的世界。第二大场景是神秘的隧道，当穿过漆黑的隧道时，小火车会鸣笛并亮起温暖的光，驱散黑暗。“呜呜~呜~”宝宝们不要害怕，小火车会在神秘的隧道中保护你。

对于声音、光源的追逐是宝宝本能激发的开始。听觉是宝宝发育过程中最早的，从胎儿时期，就能对声音有所感知，到出生后4个月，宝宝的听力发育基本成熟，小耳朵会越来越敏感，家长为宝宝有意识的提供一些刺激，可以帮助训练宝宝的听觉以及反应灵敏度。2-5岁处于宝宝的视觉发育旺盛期，能够判断出物体大小、上下、内外、前后、远近等空间概念。

米兔轨道积木声光火车套装是包含声音、光源、颜色、形状、空间等概念的玩具，能够很好的综合运用这些元素，初步锻炼宝宝的手指灵活能力，手眼协调的能力、颜色分辨能力，培养宝宝取、拿、抓、握事物的能力及动手能力。进一步拓展宝宝的空间智能感，对形状、大小、声音、光源有一定感性认识。

米兔轨道积木声光火车套装寓教于乐，通过轨道拼接搭建、体验式场景学习，科学训练宝宝的各项能力，是3岁+宝宝认识这个世界的启蒙玩具。生动的情景模拟能更快速的切入宝宝的大脑，形成记忆点。游戏过程中有智能交互，以及配合多种手部精细动作，增加视觉、听觉、触觉和脑部活动，开发儿童手眼耳脑协调和运动感知等多项能力。启迪宝宝场景化认知、手眼协调、搭建能力、思考能力、空间想象力、音乐感知、社交沟通、颜色认知8项核心能力。

米兔轨道积木声光火车套装售价99元，将于3月11日在小米商城、小米有品、小米之家、天猫、京东、授权店同步开售，感兴趣的米粉兼家长朋友不要错过。