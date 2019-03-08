芬兰自动驾驶技术公司 Sensible 4 和日本时尚生活品牌MUJI 推出了 GACHA 巴士，这是世界上第一款可以在任何天气条件下正常运行的自动驾驶穿梭巴士。MUJI 为该车提供了用户体验和内外观设计，Sensible4 则是为车辆提供了定位、导航和障碍物感知的性能。

GACHA 巴士将于今年 4 月开始在芬兰艾斯堡市开始对公众开放运营，并计划 2019 年下半年在芬兰的另外 3 个城市——海门林纳市、万塔市和赫尔辛基市。

Sensible 4 公司目前正计划推出第一个用于在开放公路试运营的 GACHA 巴士车队，并于 2020 年开始在芬兰及海外多个城市试点。Sensible 4 的目标是在 2021 年将自动驾驶巴士车队纳入现有的城市交通运营系统。

除了其全天候运行的能力，MUJI 的独特设计也使得 GACHA 巴士显得与众不同。最特别的是 GACHA 巴士的设计没有前后侧的区别，从而无需掉头。 整体设计采用更柔和的圆方形，为乘客提供了更多空间。车辆的 LED 灯带由大灯和通信屏幕组合而成。GACHA 的设计灵感来自一个玩具胶囊，一个能够体现喜悦和兴奋的形状。这设计旨在让 GACHA 成为一个和平与幸福的载体。

“Sensible 4 团队在开始第一代自动驾驶巴士时我们就注意到，即使只是在小雨的环境中当时的自动驾驶系统就无法正常工作，更不用说典型的芬兰冬季环境了。这也是我们开发 GACHA 巴士的起点。目前在全球范围内，完全自动驾驶技术还没有实现，大多数自动驾驶汽车只能在理想的天气条件下和标记清晰的道路上运行。Sensible 4 通过在芬兰拉普兰地区的严酷冬季条件下反复测试，成功的克服了这一技术局限。” Sensible 4 首席执行官Harri Santamala 表示。

图片：Sensible 4