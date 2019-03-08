3月7日傍晚，有多位匿名人士分头向媒体爆料称“拼多多为了推广电子面单在鼓励商家刷单”。对此，拼多多物流负责人进行了辟谣，并表示新版电子面单上线之后有望彻底解决电商行业长期存在的虚假发货顽疾。

问：拼多多商家号是否发布过“虚假发货可以免流量处罚，即从现在开始到3月31日，100%使用拼多多电子面单的订单，可免除虚假发货的流量处罚。除此以外，使用拼多多电子面单的订单物流时效异常、与物流相关的投诉都可以免除流量处罚”？

答：确实小编在第一版公号文章中是这么描述的，因引发歧义所以公号已删除并准备重新发布无歧义版。

问：如何解读上述规则。

答：之前平台上商家由于使用了它类电子面单，而这类电子面单只管自身电商系统内的虚假发货打击但并不协助拼多多平台治理虚假发货顽疾，甚至出现一些商家和个别物流快递网点合谋进行虚假发货但平台无法管控的“真空”地带，对此拼多多平台深恶痛绝。

问：何为对于虚假发货行为的“流量处罚”？

答：按照此前拼多多规则，出现三次虚假发货的店铺，每单必须赔付消费者5元-100元无门槛券以外，还会限制流量和限制报名参加平台活动。但随之会产生“虚假举证”问题，即虽然商家举证了，但消费者依然会不断投诉其虚假发货。所以对于任何可疑订单，出于站位消费者考虑，既往平台会依据“流量处罚”规则对此类商家进行流量遏制。

问：那为何敢于取消“流量处罚”，是在鼓励刷单么？

答：之前平台上商家由于使用了它类电子面单，被平台拟处罚时必须举证未进行虚假发货行为，而商家在使用了拼多多自有知识产权的电子面单之后，其物流数据透明，对于使用拼多多版的电子面单商户不再需要提供免流量处罚的路径数据举证。

问：3月31日之后会恢复“流量处罚”么？

答：平台认为，“流量处罚”这种方式是一种既往对于虚假发货行为在无法清晰举证场景下的无奈之举，基于拼多多新上线电子面单的强大功能，在3月31日之后，平台规则也并不打算再恢复“流量处罚”，这一规则会就此退出历史舞台。但必须强调的是，商家一旦出现虚假发货行为，对于消费者赔付和恶意商家现金处罚规则从未改变，今后也不会改变。

问：对于新版电子面单还有什么补充要说明的？

答：拼多多电子面单目前免费向商家开放，也对非拼多多系商家开放。