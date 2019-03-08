腾讯音乐娱乐集团今日宣布，吴伟林先生因个人原因不再担任集团副总裁及版权管理部负责人的职务。经集团董事会讨论决定，吴伟林将改任为腾讯音乐娱乐集团高级顾问，继续参与版权战略及相关重要项目，向腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信汇报。

腾讯音乐同时宣布，集团副总裁、原爱听业务线负责人潘才俊于 3 月 8 日起接替吴伟林担任集团版权管理部负责人，全面负责集团版权管理部的各项业务及团队管理工作，不再担任爱听业务线负责人职务。腾讯音乐娱乐集团首席战略官叶卓东接替潘才俊兼任集团爱听业务线负责人，全面负责爱听业务线的各项业务及团队管理工作，其他管理职责不变。潘才俊和叶卓东均向腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信汇报。

吴伟林先生任职腾讯音乐娱乐集团副总裁和版权管理部负责人期间，推动集团与多家音乐内容方建立了合作伙伴关系和商业模式创新，改善了艺人发展及乐迷互动生态，在促进中国音乐娱乐产业健康发展上受到了广泛认可。作为集团高级顾问，吴伟林先生将继续参与公司版权战略及重要项目，与现任版权管理部负责人潘才俊一起完善优质音乐内容曲库及加强版权保护与管理，推进公司业务持续发展。

潘才俊于 2014 年创办爱听卓乐，开创了数字音乐的 B2B 商业模式。成立爱听卓乐之前，潘才俊曾于 2005 年至 2013 年期间任职于诺基亚公司，历任大中国区娱乐业务部负责人。叶卓东现任腾讯音乐娱乐集团首席战略官，负责集团的战略发展、并购投资、投资者关系和资本市场活动。加盟腾讯音乐娱乐集团之前，叶卓东于 2015 年起担任百度公司副总裁，兼任搜索业务群首席财务官和集团投资并购部总经理。2015 年至 2017 年，叶卓东担任携程旅行网董事会成员。

“我们相信 TC（潘才俊在腾讯音乐的英文名）和 Andy（吴伟林在腾讯音乐的英文名）在新的岗位上，凭借他们在中国音乐娱乐产业的丰富经验，为公司与更多内容方建立新的合作关系，并加强版权保护与管理，促进中国音乐娱乐产业健康发展。”腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信先生表示，“过去数年里，Andy 对推动版权保护做出重要贡献，让公司成为全球多家唱片公司和内容方的合作伙伴。未来，TC 和 Andy 将会为公司创造更大价值，开拓全新的音乐内容和版权合作形式。此外，Tony（叶卓东在腾讯音乐的英文名）在战略发展上的敏锐洞察也使其成为爱听业务线负责人的最佳人选，未来用户可以在更多场景和设备上随时随地享受我们提供的音乐服务。”