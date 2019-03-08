此前据媒体报道，特斯拉从第二季度开始，取消中国所有一线销售提成，仅保留底薪，但保留后续恢复部分提成的可能。同时线下门店也将被逐步关闭。据消息人士透露，上海已有2家门店即将开始调整。与此同时特斯拉也在寻找更好的销售方式以提升营收。《亚洲时报》透露，特斯拉团队正在与支付宝接触，以尝试拓展在线销售业务。

有消息人士称，特斯拉将与支付宝合作，可能我们将在天猫的购物车里看到发布Model 3的订单。两者此前有过一次合作，尝试在电商平台销售车辆。虽然后来据传违背了特斯拉一贯坚持的直营销售模式。特斯拉中国区想尝试的”线上预订+线下提车“的创新销售模式，虽然并没有从根本上违背直营模式，但该理由没有被美国总部认可。，但特斯拉在天猫上的预售“大火”也让美国总部看到了中国消费市场的潜力。

如果特斯拉与支付宝的合作消息属实，那么表明特斯拉正在尝试以中国市场更加流行的销售方式来开拓业务。事实上中国消费者更倾向于移动在线支付。根据前瞻产业研究院发布的《中国移动支付行业发展趋势与投资决策分析报告》统计数据显示，2014年中国第三方移动支付交易规模仅仅6万亿元，2015年中国第三方移动支付交易规模突破10万亿元。随后呈现出高速增长状态，截止至2017年中国第三方移动支付交易规模突破百万亿元，增长至102.1万亿元，同比增长73.6%。随着智能手机的普及和二维码支付市场的持续火热，消费者从PC端向移动端的迁移速度。目前，特斯拉发言人对此消息不予置评，而支付宝方面也未对此发表评论。