这款“机器人”要给你的爱车洗洗澡。

无人和共享成为近年来消费经济的潮流。汽车市场也刮起了这阵大风，前端技术出现了自动驾驶，后市场出现了共享汽车、智能洗车等新型服务。

物联网+人工智能洗车系统小睿智洗是一家成立于 2018 年的新企业。其核心系统包括智能洗车机器和软件 APP。小睿智洗主要利用物联网、自动控制、水循环技术，突破了地域、环境限制，实现了全天候、全时段、全自动洗车。此外，小睿智洗还可以使车辆无损清洗、上光、防护一次完成。

小睿智洗的创始人梁文星为动点科技模拟了使用场景：车主想要洗车的时候可以打开 APP，查询附近的智能洗车站点，在软件平台上了解到站点机器忙碌程度及排队情况。“有点像共享单车的操作。”梁文星说。车主只需按语音提示停放好车辆，自助扫码支付启动，依靠物联网+人工智能技术，30 余组智能感应点自动感应车辆外形，仅 6 分钟就可以完成洗车过程，车主无需下车，全程无人值守操作。小睿智洗的单次清洗价格不超过传统洗车价格的一半。

梁文星透露，目前，该公司一台洗车机的注册用户7 000 多人，单日洗车高峰值 115 辆。此外，值得一提的是，小睿智洗已经获得了来自中信双创的天使轮投资。这对于一个成立不久的公司来说，是很强的动力。

谈及为什么会看好这个市场的时候，梁文星分享了自己的看法。他认为，目前私家车越来越多，但是传统洗车的网点越来越少，车主洗车需要花大量时间排队等候。的确，此前新华社曾报道过一项数据：据公安部统计，2018 年全国新注册登记机动车 3172 万辆，机动车保有量已达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆。

当然，除了传统洗车市场的痛点以外，小睿智洗与传统洗车相比，也表现出来诸多优势。据梁文星介绍，智能的水循环系统，微损耗、零排放，做到了节水 90 %以上，极大节约了水资源。24h无人值守，为车主带来全新体验的同时，突破了传统洗车局限，延长了服务时间，同时节省了人力成本。

那么，当这个市场被很多人看作是香饽饽的时候，小睿智洗一定会迎来同行业、同赛道的竞争。它有哪些核心的优势呢？对此，梁文星做了很仔细的解释：

首先，他表示目前大部分的友商主要集中开发南方市场。因为南方的冬天不会像北方一样，遇到低温、结冰等问题。而解决这些问题需要很多技术处理，如怎样让水不结冰又保证水的清洁等。小睿智洗最先开辟的市场是济南，对于这些天气的问题，其已经做了相关的技术克服。

然后，小睿智洗的市场投放策略和商业模式等也有自己独特的考虑之处。据悉，很多智能洗车企业的站点主要集中在加油站。“尽管加油站自带流量，但城区内可安装智能洗车机的站点较少，许多站点都是铺设在相对偏僻的加油站，人流量较少。这就影响了机器的投资回收。”梁文星说。小睿智洗的站点选址以加油站、工业园区、商超酒店、社区、机场车站、政务中心及集团单位为主。在商业模式方面，也有与产业共建、分成和销售等多种模式。

此外，梁文星很大的竞争力表现在，小睿智洗的团队有着 12 年丰富的汽车后市场从业经验。所以，他们在数据转化和设备维保、客户体验等方面有很深的见解。“有了流量后，还需要把数据作为生产资料运用起来才行。”他说。

尽管智能洗车是一件有趣的事情，但是目前市场依旧需要开发。“需要让客户形成一种消费习惯，就像出行他们就会想到骑共享单车一样。”他表示，这种习惯的培养需要足够数量的站点投放，才能形成相应的环境。那么，智能洗车是否也需要走共享单车那样疯狂烧钱的老路？“我认为智能洗车不像共享单车，烧钱并不一定能够解决问题，资源才是项目落地的载体。”梁文星说。

“车主洗车不花钱的时候，这个项目就基本成功了。”他认为企业做出一个平台，基于大数据挖掘价值，做出更多增值服务，会释放更大的能量。