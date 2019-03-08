索尼互娱公布第二波中国之星计划

（3 月 7 日）举办的「中国之星计划」发布会上，7 个来自中国各地的游戏团队正式揭开了自己的神秘面纱，出现在索尼 PlayStation 发布会的舞台.在第一批「中国之星计划」取得阶段性结果的同时，索尼正式公布了第二期「中国之星计划」的游戏作品，它们从创意和玩法上都展现出与以往不同的风格，也让人有了更多期待。索尼互动娱乐总裁添田武人所说，这是「促进中国原创精品游戏开发的重点项目。」

谷歌涂鸦周四纪念俄罗斯数学家Olga Ladyzhenskaya97岁诞辰

Olga Ladyzhenskaya于1922年3月7日出生于俄罗斯西部的一个小镇Kologriv，她早年受到父亲Aleksandr对数学热爱的启发。1937年，当Olga Ladyzhenskaya15岁时，他被苏联当局逮捕，被宣布为国家敌人并被杀害。两年后，她的姓氏让她无法进入列宁格勒州立大学（现圣彼得堡国立大学），但她最终于1943年进入莫斯科大学。

唯品会回应腾讯增持:腾讯入股消息属实 暂无更多回应



美国证券交易委员会（SEC）文件显示，腾讯增持唯品会股票。唯品会就此消息回应称，腾讯入股消息属实，但暂无进一步回应。根据SEC今日公布的文件，腾讯从2月27日至3月6日在公开市场买入唯品会股票，数量为5821858股ADS，每ADS加权平均价为7.46美元，总价为43410426美元。

疑似确认熊猫破产 张菊元：结束是无奈而理智的选择



据财经新媒体爆料称，3月7日晚22:00，熊猫直播COO张菊元在工作群“潘达踢威”中发文称：“熊猫TV被迫选择了这样的结束，选择结束并不是对员工与团队的否定，而是大势之下，一个无奈而又最理智的选择。”疑似确认熊猫TV破产。据张菊元所言，从17年5月至今，熊猫TV在22月内没有一笔资金注入，“管理层在过去两年至少寻找了5个潜在的投资方，但遗憾的是最终没有解决掉资金的缺口。”张菊元感叹道，也许我们赶上了最坏的时代,但我们在最好的时代也曾扬帆。互联网也有记忆,相信大家,也祝福大家在接下来的日子里,乘风破浪。我们江湖再见！

另据消息，熊猫直播的安卓、iOS App客户端已经在官方下载渠道消失，无论是苹果App Store，还是Google Play，都已经找不到它的身影，只剩下一个“熊猫主播版”。近日有消息称，熊猫直播已经进入破产清算，联合创始人、副总裁庄明浩及多位高管也已经离职，服务器将于3月18日关闭。

微软开源 Windows 计算器



微软在 MIT 许可证下开源了 Windows 10 操作系统自带的计算器应用，源代码托管在 GitHub 上。通过开源计算器，软件巨人希望用户报告 bug 或递交补丁，讨论新功能或新功能原型等等。微软除了发布源代码外，还公开了构建系统、单元测试和产品路线图，希望在社区的参与下提供更好的用户体验。微软开发者表示，浏览计算器应用源代码是了解微软最新技术如 Universal Windows Platform、XAML 和 Azure Pipelines 的好途径，开发者可以了解微软开发生命周期，重复利用代码根据自己的经验构建应用。