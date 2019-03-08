3 月 8 日消息，知乎会员事业部与京东 PLUS 会员宣布达成深度合作，共同推出「京知联名会员卡」。双方表示将围绕 「知乎会员」和「京东 PLUS 会员」进行「1+1」式深度绑定，为用户提供更具竞争力的付费服务。

据悉，此次合作这意味着：知乎用户在购买「知乎读书会」会员、「超级会员」后，可同步获得京东 PLUS 会员所涵盖的会员专属特权，包括 10 倍返京豆，每月 100 元优惠券礼包，超过 500 万件商品专享价，每月会员专属购物节PLUS Day，爱奇艺 VIP 会员等。而「京东 PLUS 会员」也可直接享受覆盖上万本电子书、有声书的移动图书馆等多项知乎会员权益，而无需再次付费。

知乎方面透露，截至 2019 年 1 月，已拥有超过 2.2 亿累计用户，其中大部分为 18-35 岁、追求自我提升的年轻人群。2018 年 6 月，知乎特别推出「读书会会员」服务和「超级会员」服务，为用户提供一站式精选知识服务，加速成为追求高品质内容消费用户群体的首选平台。其中，知乎「读书会会员」目前为用户提供畅听 600+ 本由经济学家梁小民、社会学家李银河、物理学家李淼等名家领读人精心解读的语音领读书，畅读 10000 本顶级出版机构严选的热门和经典电子书，畅读知乎出品的「知乎一小时」、「知乎·盐」系列畅销电子书，专享全年精品阅读 Live 等多项知识服务权益。

京东 PLUS 方面，官方数据显示截至 2018 年 9 月会员数量已突破 1000 万，会员体系各项权益，不仅贯穿从价格优惠到售后服务的消费购物全流程，更是囊括了京东平台之外的跨界福利。

此次深度合作也是知乎通过多元化举措深耕知识服务的又一次尝试。知乎副总裁、会员事业部负责人张荣乐表示：此举将扩大双方会员服务的覆盖场景，相互补全优质电商场景和学习场景，从而帮助提升消费者体验。此外，张荣乐还透露：知识服务是用户获取可信赖解答的重要方式，也是知乎北极星「让每个人高效获得可信赖的解答」的延伸，后续知乎将有新动作来围绕这一点做新的拓展、升级。