3月9日消息，据Economic Daily Times的消息，在苹果产品消息方面准确度颇高的知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）日前表示，相信苹果最快将在今年第四季度开始大规模生产其头戴式增强现实（AR）设备。

当然，郭明錤并没有非常的肯定，表示大规模生产也可能要到2020年第二季才开始。这意味着该设备最早可能会在明年夏天的某个时候推出。

与此前的传言不同，该AR设备 （耳机）或许不会是独立设备，最有可能依赖iPhone同步数据，为用户提供信息。这也就是市场上其他现有耳机的工作方式，例如通过Android和iPhone设备同步数据的Vuzix Blade。

“我们认为，由于技术的限制，苹果公司将整合其头戴式AR设备和iPhone，”郭明錤写道。 “前者负责显示，后者负责计算，互联网接入，室内导航和室外导航。虽然苹果公司的第一代头戴式AR设备仍有很大的改进空间，我们依然相信该产品将提供全新的用户体验并定义AR用户界面。如果苹果公司的竞争对手未来推出与AR相关的产品，他们可能会复制苹果公司的设计功能。”

虽然苹果公司没有承认任何此类设备，但彭博社报道该公司在2017年11月开发了增强现实耳机。

蒂姆库克在2017年谈到了AR眼镜的一些局限性。“今天我可以告诉你，目前的技术本身并不能以高质量的方式做到这一点，”他说。虽然有所改进，但AR在它提供的内容方面仍然非常有限，主要是因为耳机内部的视野存在巨大差距。“