3月9日消息，据美国《时代》周刊网站报道，美国东部时间周五上午8点45分（北京时间3月8日21点45分），特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX的载人版“龙”飞船成功返回地球。

美国东部时间3月2日2时49分，SpaceX在佛罗里达州肯尼迪航天中心利用“猎鹰9”运载火箭进行了载人版“龙”飞船的首次发射。美国宇航局（NASA）分管载人航天业务的副局长威廉·格斯登美尔说，这次发射标志着美国本土太空飞船把航天员送入太空的“关键第一步”。

在经历了27小时的太空跋涉后，载人版“龙”飞船于北京时间3月3日18时51分成功与国际空间站对接。这是美国自2011年航天飞机退役以来，首次获得载人航天能力。

据美国航天局介绍，“龙”飞船此次向国际空间站送去约200千克物资和设备，并将约150千克科学工具、空间站设备等带回地球。

此次载人版“龙”飞船进行不载人试飞，飞船上载有一个身穿白色宇航服、名为“里普利”的假人模型。其头部、颈部和脊柱等装有多个传感器，用于收集飞船飞行过程中的相关数据。飞船回收后，科研人员将分析所有相关数据，为将来的载人飞行做准备。

按照设计，载人版“龙”飞船可在空间站停留210天，但这次执行任务的“龙”飞船只在空间站停留5天。

这次试飞旨在验证载人版“龙”飞船安全运送宇航员往返国际空间站的能力，是美国在航天飞机退役近8年后迈出的恢复载人发射能力的关键一步。按照美国航天局的计划，本次试飞成功后，载人版“龙”飞船将于今年7月进行首次载人飞行，将两名美国宇航员送往国际空间站。