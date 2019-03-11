申通快递今日发布公告称，阿里巴巴将投资 46.6 亿元，入股申通快递控股股东公司。

2019 年 3 月 10 日，公司控股股东德殷投资及陈德军先生、陈小英女士与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”或“投资人”）签署了《框架协议》。实际控制人或德殷投资拟新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司（“新公司 A”和“新公司 B”，合称“新公司”），德殷投资以其持有的上市公司股份对新公司出资或转让给新公司，出资或转让完成后，新公司 A 将持有公司 457,709,848 股股份（占公司总股本的 29.90%）；新公司 B 将持有公司 246,459,149 股股份（占公司总股本的 16.10%）。实际控制人、德殷投资拟引入阿里巴巴作为新公司A的战略投资者：阿里巴巴通过受让实际控制人或德殷投资持有的新公司 A 的股权或者向新公司 A 增资的方式，获得新公司 A 49% 的股权，阿里巴巴为此支付的对价为人民币 4,664,978,770 元。

本次德殷投资持股结构变更完成后，（1）实际控制人和/或德殷投资持有新公司 A 51% 的股份，阿里巴巴将持有新公司 A 49% 的股权，实际控制人通过其控制的新公司 A 持有公司 29.90% 的股份；（2）实际控制人和/或德殷投资持有新公司 B 100% 的股权，实际控制人通过其控制的新公司 B 持有公司 16.10% 的股份；（3）德殷投资直接持有上市公司 7.76% 的股份。德殷投资在结构变化前持有的公司 822,884,966 股股份（占上市公司总股本的 53.76%）仍由实际控制人通过德殷投资和新公司公司控制。