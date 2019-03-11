据新浪科技报道，针对网友在携程上重搜机票贵了近1500元一事，携程方面发表道歉声明称，二次支付显示无票是系统 Bug 所致，绝无大数据杀熟。

昨日，有用户反映；疑似携程再次出现“大数据杀熟”现象。他表示，自己想要在携程购买机票，显示总价格 17548 元，因为发现没有选报销凭证，于是退回去，修正一下。然后，再去支付，就告诉没有票了，让回去重新选择，总价就贵了近 1500 元，但他发现航空公司官网还显示有票。此事引起了携程再现大数据杀熟的讨论。今日，携程方面就此事发表道歉。

去年，也曾有消息称，携程利用大数据“杀熟”，老用户通过 app 预订酒店显示的价格比新注册用户高。携程旅行网随后，通过官方微博解释了此前网络上有关携程“酒店同房不同价”的质疑，携程排查和分析了网友列出来的问题类型，并逐一做出释疑。

携程在文章中回应称，“没有对使用同一账号，不同手机预订同酒店同房型进行差别定价，网友看到的价差可能由于日期、支付方式、是否含早、取消政策、不同供应商等原因导致的不同。”并举例说明用户看到的价格差异通常由于用户领用或购买优惠券或所购买的产品不同造成的，“价格展示的差别，一般都会伴随条件的不同。 ”

当时，携程表示“站在用户角度看，我们的产品过于复杂。”接下来将优化产品设计和页面展示，给用户尽量好的体验，并表示如果再次遇到类似问题，用户可以截图反馈给携程。