英伟达出价竞购芯片设计公司 Mellanox

据 Calcalist 财经新闻网站周日的报道称，英伟达已给出报价，竞购以色列芯片设计公司 Mellanox，其为支持云计算运行的数据中心服务器制造芯片及其他硬件。

目前竞购 Mellanox 的企业有：微软、赛灵通、博通、英特尔，还有英伟达。据报道，英伟达正与英特尔竞夺迈络思，英特尔想以报价 60 亿美元收购 Mellanox。不过，据估计，英伟达比英特尔提供的报价将至少高出 10%。据路透社援引消息来源报道称：“英伟达接近达成一项交易，以超过 70 亿美元的价格收购 Mellanox。”如果交易达成，将是英伟达有史以来最大规模的一起收购，并将加强其数据中心芯片业务，使其减少对视频游戏行业的依赖。

《麻省理工科技评论》发布“21世纪迄今十大最糟科技”

据 DeepTech深科技 报道，最近的一起《麻省理工科技评论》发布了“21世纪迄今十大最糟科技”。

如果某项科技没有达到让人欣喜的目的甚至可能起到了反效果，那么就可能是糟糕的技术。最有用的技术也可能是最有害的。如果某项技术的开发本来是好意，却没有实现，那么到底是由于它本身就存在缺陷呢？还是由于它走得太快，超越了时代呢？这就是《麻省理工科技评论》提出这一份“ 2000-2019 年糟糕科技清单”的原因。以下是入选这个榜单的10项“最糟糕”技术：

电动平衡车 Segway、Google Glass（谷歌眼镜）、电子投票技术、一童一电脑（one laptop per child）、CRISPR 婴儿、非法数据买卖、加密货币、电子香烟、胶囊咖啡、自拍杆。

华为起诉新进展：美法院已给美政府及多位部长发传票

据环球时报评论报道，据多个来自美国的消息证实，美国的联邦法院已经就华为公司起诉美国政府一案给美国政府及其多位部长发去了法院传票。

该传票中写明，美国政府方面需要在收到传票后的 60 天内（但不包括收到传票之日）给出回应，否则就会被默认判决败诉。一份专业提供美国各种法庭公开文件的付费商业网站上的记录也显示，法院还在 3 月 7 日给美国教育部长、劳工部长、卫生与公共服务部长、农业部长等多个政府部长也发去传票。

腾讯、京东加码唯品会，二者合计持股数超创始人

据证券日报报道，近日，根据唯品会递交给美国证券交易委员会 SEC 的文件显示,腾讯在二级市场多次增持唯品会，持股占总股本的比例升至大约 8.7%，再加上京东的 5.5% 的持股比例，二者合计持股数量占唯品会总股本的 14.2%，这个比例已经超过唯品会创始人、CEO 沈亚 12.7% 的持股比例。

唯品会方面有关负责人在回复《证券日报》记者时表示，腾讯京东唯品会的战略合作目前都在稳步进行中。根据最新发布的四季度财报显示，腾讯、京东向唯品会日均贡献23%的新客，且流量方面表现突出，成效符合预期。尤其是唯品会微信小程序在用户、流量等方面增速较快，新客环比增长38.3%。

苹果开始测试新一代iPhone，或继续万元定价策略

据硅谷分析师报道，3 月 11 日，产业链最新爆料称，苹果已经开始为今年 9 月份发布的新一代 iPhone 进行测试，而这个测试工作也进行差不多 6 个月，即一轮又一轮的验证后，才会最终定版生产。

据爆料，新一代 iPhone 目前处于的是 EVT 工程验证测试阶段，这是新机决定量产前，需要经过测试的第一个阶段，而过了之后，还会有 DVT 设计验证与测试阶段、PVT 生产验证与测试阶段和 MP 量产阶段。由于目前还只是 EVT 阶段，苹果还有足够多的时间来调整 iPhone，不过新机的大体思路已经定型。

产业链强调，今年 9 月发布的新机，其价格上不会有任何涨幅，至于是否会下调还说不准，大概率是保持去年的定价标准。