按需生产的蔚来汽车，正在面临一波需求危机

2019年1月、2月，蔚来仅向用户交付了1805和811台蔚来ES8，一季度的销售预期调整至3500台-3800台。与2018年四季度的7980台相比，下降了50%以上。在财报中，蔚来将交付下滑归结为三个原因：补贴退坡导致2018年底需求提早释放；元旦、春节假期“季节性”需求减缓；以及宏观经济环境的影响。值得注意的是，蔚来等初创车企采用“按需生产”的直营模式。订单充足的情况下，前期交付量主要受制于产能，不太容易受到当期市场波动的影响。而2018年最后两个月，ES8的产能已经爬坡到3000台以上。

余承东宣布：华为Mate20系列发货量突破1000万台

3月11日，华为消费者业务CEO余承东表示，Mate20系列发货量已经突破1000万台。余承东在微博上表示：“上市四个半月，华为Mate20系列发货量破1000万台！感谢全球消费者的支持、好评和认可，以及大家给出的中肯建议，2019年还会有更多突破，期待与大家分享科技进步带来的喜悦！”

特斯拉推迟标准续航版Model 3交付时间 较原定时间推迟4个周

TechWeb讯 3月11日消息，据国外媒体报道，2月份的最后一天，电动汽车厂商特斯拉宣布了将推出售价3.5万美元的标准续航版Model 3的消息，马斯克随后也宣布这一版本的Model 3将在本月开始生产，消息人士上周更是透露首批已经下线，有超过500辆已经准备出厂，但让等待已久的消费者们意外的是，特斯拉近日又推迟了这一版本Model 3的交付时间。

OPPO新Reno官宣：骁龙855旗舰机 或售4000元以上

3月11日，OPPO副总裁@沈义人Brian在微博上宣布，OPPO即将推出Reno的新系列。沈义人还特别强调，Reno是OPPO的新系列，而不是他们的子品牌。随后有不少网友询问，这应该怎么读，沈义人给出的答案是：“ri: no”。之前，沈义人已经在微博上突出了不少OPPO新系列首款新机的不少细节，比如将首发十倍混合光学变焦技术。这项技术首创潜望式结构，它采用了超广角、超清主摄（4800万）与长焦的三摄结构，覆盖了从超广角到长焦的“完整视角”，“接棒式”实现10倍混合光学变焦。而且在超清主摄像头和长焦摄像头上，OPPO引入了双OIS光学防抖，轻松拍出清晰好照片。

苹果AR眼镜有望于年内发布：这就是库克的“大招”？

前不久，微软推出了自家第二代AR眼镜HoloLens 2，售价高达3500美元（约合人民币23520元）。HoloLens 2看上去非常的炫酷，但因为价格过高，可能并不适合一般消费者。那么，AR眼镜是否真的就像VR头显一样只能沦为小众玩物呢？目前也不能这么说。毕竟AR眼镜才刚刚起步，而且还有不少巨头对此表示出强烈的兴趣，未来也不排除参与的可能性，例如苹果。近日，苹果CEO库克就表示，该公司目前正在“憋大招”，但并没有透露具体的产品是什么。