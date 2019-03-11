3 月 11 日，知乎 App 再次改版，视频产品和功能进一步升级。增加“视频回答”入口，视频流归属在对应的问题下，首页上的视频专区不再保留。

2017 年，知乎上线了在回答中插入视频的功能，一直延续至今。从运营情况来看，视频对一些问题的解答有独特优势，同时，有用户反映，知乎的视频产品存在着“发布流程不够优化”等问题，使用体验有待提升。

经过深入的调研和测试运行后，知乎进行了此次升级。入口更明显、流程更优化后，用户发布视频更便捷；视频流归属在对应的问题下，更契合问答场景，既便于用户带着问题精确高效地寻找答案，也更好满足用户对视频流的集中消费需求。

此次升级后，知乎站内所有新增和存量视频，都会按照新的方式呈现。视频的排序将综合考虑播放量、赞同数、评论等因素，确保解答效果好的视频排在靠前位置。知乎站内视频的数量预计会出现增长。知乎已经做好了相应准备，特别在内容安全审核和视频识别算法等方面加大了投入。知乎希望培养用户发视频、看视频的习惯，未来还将对视频回答创作者进行一定扶持。

据悉，目前，知乎用户数已经突破 2.2 亿，回答数超过 1.3 亿，聚集了中文互联网上科技、商业、文化等领域里最具创造力和影响力的人群。